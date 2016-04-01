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Впервые за последние 10 лет Беларусь принимает парламентскую делегацию из Болгарии

01 апреля 2016 13:27
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Новости Беларуси. От экономики до туризма. Впервые за последние 10 лет Беларусь принимает парламентскую делегацию из Болгарии. Переговоры уже прошли в Палате Представителей. Результатом стало подписание меморандума о сотрудничестве.

На встрече шла речь о совершенствовании договорно-правовой базы между государствами. Болгария делает ставку на развитие туризма и не скрывает своей заинтересованности в привлечении белорусов на свои курорты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Кынев, председатель комиссии по экономической политике и туризму Народного собрания Республики Болгария:
Впервые в этом году будет специальный режим для детских групп и для групп, которые участвуют в наших фестивалях. То есть бесплатные визы. Это соглашения, по которым сейчас работают Министерство туризма и соответствующие комиссии в Брюсселе. Потому что все вопросы визового режима решаются на уровне соглашения между Евросоюзом и Минском.

Как ожидается, таким нововведением воспользоваться белорусы смогут уже в мае.

Между тем, со стороны болгарского бизнеса растет интерес к нашей стране. Приток инвестиций за 2015 год увеличился более, чем на 80%. Растет и товарооборот между странами. В 2015 году он составил 130 миллионов  долларов.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Болгария # Петр Кынев

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