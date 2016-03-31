Минск и Новосибирск провели видеоконференцию к юбилею подписания первого соглашения о создании Союзного государства

Новости Беларуси. О перспективах сотрудничества сегодня говорили мэры двух городов-побратимов, Минска и Новосибирска, в ходе видеоконференции. Телемост приурочили к юбилею подписания первого соглашения о создании Союзного государства России и Беларуси.

Напомним, столица и российский город уже не первый год тесно связаны экономическими, культурными, торговыми и деловыми отношениями. Так, товарооборот в прошлом году составил свыше 60 миллионов долларов, а торговую деятельность в регионах Новосибирска проводят более двухсот минских предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ходе онлайн-общения участники конференции отметили необходимость более тесного гуманитарного и культурного сотрудничества. Так, обсудили возможности по обмену делегациями почетного караула в рамках празднования Дня Победы, а также обмена творческими коллективами ко Дню города.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

У города Минска и администраций районов города Минска на сегодняшний день нет более тесных и более близких отношений, чем с городом Новосибирском. Мы часто ездим друг к другу в гости, обмениваемся делегациями на разных уровнях, у нас культурные, экономические связи. И я уверен в том, что сегодняшняя видеоконференция даст новый толчок, новый прорыв в развитии наших отношений.