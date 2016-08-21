Александр Лукашенко потребовал повысить кадровую и исполнительскую дисциплину на местах: итоги рабочей поездки по Брестской области

Новости Беларуси. На неделе Президент отправился с рабочей поездкой в Бресткую область. Ее особенность в том, что заранее не было известно, какие именно предприятия посетит глава государства. На ферме все оказалось в порядке, чего не скажешь о «Малоритском райагросервисе». Здесь рабочим пришлось даже лампочки вкручивать. Причем похожая ситуация и на подобных предприятиях в других регионах страны. А ведь республиканская система агросервисов задумывалась как своеобразная сфера услуг для сельского хозяйства. Эту самую сферу Президент поручил возродить и привести в порядок. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ продолжит.

В эти дни чиновники очень внимательно смотрят новости. Президент без предупреждений посещает далеко не лучшие цеха, поля и фермы. Поэтому местные функционеры хотят предугадать, к чему готовиться. Недоработки, на которые указал Президент в Волковыске, на «Малоритской райагропромтехнике» устраняют в срочном порядке.

Этого предприятия в плане визита не было, а Малорита Президента ждала с начала лета. По прилете в город Александр Лукашенко – сразу к горожанам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как вы живете в Малорите?

Жители Малориты:

Хорошо!

Начальство в спешном порядке инспектирует цеха. Расшевелить местную вертикаль власти и заставить чиновников не топтаться на месте – вот цель рабочих поездок Президента по самым укромным местам на периферии.

Александр Лукашенко:

Я уже вижу по забору. Я вижу, вон он у тебя, извини меня, раком стоит. Это не руководитель, если у него не огорожен гектар этот несчастный: вот это мое. Ты задергался, потому что, наверное, тут не все в порядке.

«Райагропромтехника», «Райагросервис», «Сельхозхимия» – вывески разные, цель – одна: для агрохозяйств и фермеров ремонтировать технику, местному населению оказывать различные услуги от заточки топоров до помощи в строительстве. Но, зачастую, эти предприятия сами нуждаются в помощи.

Александр Лукашенко:

Надо развивать обслуживающие организации. Или я не прав? (Прав!) Они себя не изжили? Они себя изжили тогда, когда мы не хотим работать: вот не хотим работать (чего ему тут корячиться, заборы ремонтировать) – и как есть, так есть, приезжаю на работу – и все. Не хочется, а надо.

Слова, обращенные к директору «Малоритского агросервиса» адресованы его коллегам со всех регионов страны. Убережем и восстановим систему райагросервисов – спасём авторитет местной власти.

Александр Лукашенко:

Поэтому, дорогой мой, начинай шевелиться. И то, что я вижу у тебя, не дай Бог, я увижу в другом районе. И не только Брестской области. А где это вице-премьер? Чего это ты спрятался (прим. – Михаил Русый)? Это тебя, прежде всего, касается. Это довести до всех. Должна быть эта обслуживающая организация для всех – для населения, для фермеров, для сельхозпроизводителей. Не надо их насиловать. Есть цена – он придет сюда.

На небольшом предприятии глава государства обнажает проблему республиканского значения. И сразу алгоритм решения: председатели райисполкомов должны навести идеальный порядок на этих предприятиях, госконтроль – проконтролировать процесс, а к концу года доложить о выполнении поручений.

Александр Лукашенко:

Не сделал – я пришлю тебе наручники. Это все слышат. Он должен держать слово. Потому что у нас тоже разбэстились: ответственный этот, ответственный тот, а пришло время – отвечать некому. Начинайте шевелиться. Надо всех направить в том направлении, в котором нужно. Почему тут такой бардак?

Если бы сюда не приехал Президент, то от предприятия через год – два мокрого места могло бы не остаться. По крайне мере вид на это указывает.

Дождь подмочил не только репутацию этого предприятия, но и в целом виды на прошлогодний урожай кормов. Удои упали, а в насколько известном, настолько крупном «Савушкином продукте» появилось польское молоко. Почему в Брестской области, несмотря на лидерские позиции по строительству современных молочно-товарных комплексов, с молоком попали в молоко.

Александр Лукашенко:

Вы только что сказали, что это преступление, доить на таких комплексах ниже, чем в среднем по республике. (Это действительно так.) Так чего вы преступников держите на работе? Для чего мы создавали героически, вы помните, эту стройку, которую мы всей страной во главе с Президентом разворачивали и проводили?

Губернатора Брестчины Анатолия Лиса Президент просит не хитрить с цифрами. Сухую статику – в сторону, а вот сложности – на поверхность. Президента по регионам летает не для любования хлебными полями (уборочная поставлена на конвейер), а с конкретной задачей – оголить проблемы, определить причины возникновения и решить их.

Александр Лукашенко:

Вся причина в руководителе. Есть руководитель – есть результат. Я это проходил. Два убыточных в Советском Союзе были хозяйства. Одно – мое. И когда меня партия туда направила, сказали: вот тебе одно из убыточных. 10 руководителей до меня было – каждый год менялись. И мне надо было это все сломать. Я для чего это все говорю? Не для того, чтобы тут раскритиковать в чем-то. Я хочу, чтобы это действительно стало для всех уроком. Мы с вами договорились, как мужики, давайте работать. Кто не хочет (устал человек, заболел, еще что-то) – войдем в положение. Но если, извините, здоровый мордоворот не может с хозяйством справится…

В Малоритском районе земли бедные, но направленность региона аграрная, поэтому такое пристальное внимание сельскохозяйственной теме. Соединить несколько убыточных хозяйств в одно – моветон. И те, что на ногах, можно на колени поставить. Надо учиться у тех, кто летает.

Александр Лукашенко:

«Савушкин», не «Савушкин». Наверное, «Савушкин» побольше, и проблем там было немало. И, наверное, есть там проблемы, дай Бог какие. У них космический уровень. На него надо выходить, ибо тот же Мошенский не будет держать это хозяйство, зачем ему это надо. Поэтому вот надо (это характерно для нас всех, аграриев – отмахнуться, найти причину) ехать и хватать руками лучший опыт.

Не все смогут закрутить у себя в хозяйствах такую карусель современных технологий. Но для каждого есть, что почерпнуть для себя. Комплексы «Савушкино» – своеобразный университет для животноводов, а для приезжих даже гостиницу открыли. Здесь навоз перерабатывают в подстилку для животных, а за полгода надои, как у некоторых за год – почти по четыре тысячи литров молока на корову. А эта рогуля ещё та рекордсмен – 36 литров молока в сутки даёт. Только в этом году отелилась, поэтому её предельные удои ещё впереди. Экстерьер тоже на высоте: такую буренку не стыдно и Президенту подарить.

Александр Лукашенко:

Ручная, не боится никого.

Чтобы стимулировать трудолюбие и конкуренцию, в стране будут сохранять минимальную безработицу. На предприятиях – жесткая дисциплина. Начальники должны обмениваться опытом и работать, засучив рукава. Чиновники – не обижать людей и не мешать инициативам, а силовые ведомства – не охотится на ведьм. Все озвученное в Малорите – к исполнению всем регионам страны.

Александр Лукашенко:

Любое неисполнение – это бардак, это развал не только власти, это развал государства. И мы ровненько скатимся на украинский вариант. А мы не такие богатые, как Украина и тем более Россия. Они нам все завидуют сейчас. Почему? Потому что мы были едины, исполнительны, а у нас еще резервов сколько по этой исполнительности и дисциплине. Все решения, которые я принимаю здесь, на месте, должны неукоснительно выполняться.

Если руководителей Президенту приходилось вызывать на откровенность, то местные жители сами делятся с Александром Лукашенко самым наболевшим.

Зная о приезде Президента, люди сами собрались у райисполкома, чтобы поприветствовать и сфотографироваться с главой государства. Многие даже и не рассчитывали на такое близкое во всех смыслах общение: до Президента можно буквально рукой дотянуться.

Александр Лукашенко:

Я к вам приеду еще, я пообещал. Задачи я поставил тут им и в городе, и в районе. Приеду, посмотрю, как решили проблемы, на которые я указал.

С народом Президент одинаково открыто говорит и о международных проблемах, и о личных переживаниях.

Местный житель:

У меня отец был инвалидом, лежал, прикованный к постели. И если только услышит по радио ваш голос, кричит: «Доченька, включи на всю катушку!».

Александр Лукашенко:

Инвалид, который лежал. Знаю. Мне таких много докладывали случаев. Детям не доверял, вставал при помощи детей и голосовал за Лукашенко. Радел, надеялся, а я приду и воровать буду у собственного народа? – Вот этого я никогда не переступлю.