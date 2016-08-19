Парламентские выборы в Беларуси: портрет Купаловского избирательного округа

Новости Беларуси. Программа «Столичные подробности» продолжает знакомить с 20 столичными избирательными округами по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва. Один из них получил творческое название – Купаловский. Он славится своими театрами и музеями, а также крупными производствами, современными клиниками и спортивными объектами.

Купаловский избирательный округ – это промышленный, исторический и культурный центр столицы. Здесь расположены крупные заводы и предприятия, 3 вуза, 21 детский садик, 4 известных театра и музея, 2 кинотеатра.

Спортивное достижение округа – новый футбольный стадион, на котором могут проводиться матчи как республиканского, так и международного уровней. К слову, это первое поле у нас в стране, которое получило сертификат ФИФА.

Акцент в округе – на системе здравоохранения. На его территории рекордные 8 медучреждений. Капитальная «переделка» прошла и в 11-ой городской поликлинике. По обновленному фасаду и не скажешь, что зданию почти 45 лет. Здесь утеплили стены, заменили окна и двери, обновили мебель. Но главное – оборудовали по последнему слову техники. В поликлинике полностью обновили все отделения.

В новое здание переехала 2-я клиническая больница. Коридоры здесь просторные, кабинеты уютные, а палаты трудно назвать больничными. Здесь есть все необходимое, чтобы лечение проходило в максимально комфортных условиях. Клиника расположена в двух современных соединенных между собой зданиях, в одном из которых располагается Городской кардиологический центр.

Это лишь малая часть того, что изменилось в округе за последние годы. Здесь активно ведется благоустройство улиц и реконструкция зданий.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Купаловском избирательном округе отдадут 59761 житель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.