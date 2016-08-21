Новости Беларуси. С олимпийской «бронзой» Ибрагима Саидова поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты упорно шел к этому успеху и добился его на коврах Рио-де-Жанейро в самой тяжелой весовой категории благодаря своему мужеству, терпению и трудолюбию. Это очень важная победа для белорусской вольной борьбы, которая вдохновит новые поколения молодых борцов и тренеров на самоотверженный труд и яркие победы во славу белорусского спорта.