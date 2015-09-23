Александр Лукашенко потребовал активизировать работу по взысканию внешних дебиторских задолженностей

Новости Беларуси. Активизировать работу по взысканию внешних дебиторских задолженностей. Такое требование президента Беларуси прозвучало сегодня, 23 сентября, на совещании, где рассматривалось, как решается данная проблема на примере Минского тракторного завода.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас для экономики невозвращение дебиторской задолженности стало настоящей проблемой. Попросту страна, предприятия, коллективы недополучают валюту. По некоторой информации, общая дебиторская задолженность за поставленную в 2015 году продукцию в Россию возросла более чем на 30%. Президент поручил пристально разобраться в данной проблеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В это непростое время, как все понимают, бичом для нашей экономики, наших государственных финансов стала проблема дебиторской задолженности. Если просто говорить для обычного народа, это значит, что наши предприятия поставляют товар, а деньги или не получают вообще, что сродни преступлению, или получают несвоевременно. Хорошо если это внутренняя дебиторская задолженность — тут мы быстро разберемся с этими проблемами. Но самое опасное, что дебиторская задолженность внешняя. В связи с этим мною были приняты жесткие решения. Особенно внутри страны. Последний пример по алкоголю. Кто не рассчитался до 1 сентября, нашли свои места в следственном изоляторе. И так будет впредь. Я хочу ввести в практику своей работы рассмотрение существенных обращений на имя президента (жалоб, обращений и так далее), которые касаются крупных государственных вопросов и трудовых коллективов. Такое обращение я вчера на ночь получил от генерального директора производственного объединения «Минский тракторный завод». Я пригласил сюда силовиков для того, чтобы разобраться, в чем противодействие (это дословная цитата) работе МТЗ со стороны прокурора, МВД, КГБ. В чем выражается это противодействие? Это проблема в обществе так или иначе существует — что контролеры и правоохранительные органы чуть ли не мешают работе реального сектора экономики.