Новости Беларуси. Бизнесмены Владимирской области предложили создать интернет-ресурс для сотрудничества с белорусскими производителями. Этот проект обсуждался 23 сентября во время контактно-кооперационной биржи в Минске. Руководители белорусских предприятий на встрече с коллегами из этого российского региона высказались за преодоление информационного вакуума, который сложился между производителями и потребителями продукции. Это один из шагов на пути по восстановлению уровня товарооборота между Беларусью и Владимирской областью Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения белорусской торгово-промышленной палаты:

Это происходит на фоне определенного снижения нашего совместного товарооборота. Товарооборота между Беларусью и Владимирской областью. Он упал где-то на треть.

Кирилл Гаврилов, заместитель директора Торгово-промышленной палаты Владимирской области Российской Федерации:

Есть реальный совершенный потребительский интерес на продукцию белорусских производителей. Наша задача — эту продукцию представить в регионе, представить качественно, широко.