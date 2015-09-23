Новости Беларуси. Как государство может помочь молодежи? На этот вопрос искали ответ эксперты из Армении, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Украины. Представители стран Восточного партнерства обсудили программу поддержки юных граждан и познакомились с белорусской политикой в этом направлении. В частности, зарубежные гости отметили белорусский Институт подготовки и переподготовки госслужащих и специалистов по работе с молодежью — единственный на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Литра, начальник управления культуры, молодежи и спорта районного Совета города Флорешты, (Молдова):

Ваша республиканская высшая школа по подготовке молодежи, подготовке молодежного специалиста и работника — это, конечно, самое лучшее, что нам теперь нравится.

Анар Гасанов, педагог Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики:

Молодежная политика в Беларуси проводится очень на высоком уровне. И, соответственно, наверное, в будущем еще будет развиваться у вас в стране. И я считаю, что в конечном итоге по 10-бальной шкале можно 10 поставить вашей политике в этой сфере.