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Представители стран Восточного партнерства обсудили программу поддержки юных граждан

23 сентября 2015 08:17
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Новости Беларуси. Как государство может помочь молодежи? На этот вопрос искали ответ эксперты из Армении, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Украины. Представители стран Восточного партнерства обсудили программу поддержки юных граждан и познакомились с белорусской политикой в этом направлении. В частности, зарубежные гости отметили белорусский Институт подготовки и переподготовки госслужащих и специалистов по работе с молодежью — единственный на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Инна Литра, начальник управления культуры, молодежи и спорта районного Совета города Флорешты, (Молдова):
Ваша республиканская высшая школа по подготовке молодежи, подготовке молодежного специалиста и работника — это, конечно, самое лучшее, что нам теперь нравится.

Анар Гасанов, педагог Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики:
Молодежная политика в Беларуси проводится очень на высоком уровне. И, соответственно, наверное, в будущем еще будет развиваться у вас в стране. И я считаю, что в конечном итоге по 10-бальной шкале можно 10 поставить вашей политике в этой сфере. 

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Ина Литра # Анар Гасанов

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