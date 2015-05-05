Александр Лукашенко – Марианне Щеткиной: Человеку не нужен рост зарплаты, если не растут цены

Новости Беларуси. Работа предприятий, мониторинг цен и заработная плата – эти темы обсуждались 5 мая на встрече президента с министром труда и социальной защиты. Александр Лукашенко подчеркнул: несмотря на оптимизацию на производстве, необходимо сохранить квалифицированные кадры.

Уже в ближайшее время глава государства намерен посетить ряд предприятий.

Разговор коснулся и роста цен. Александр Лукашенко поставил задачу избежать их необоснованного повышения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы недавно разговаривали с министром промышленности, потому что данная проблема, которая, я скажу, больше всего касается, к сожалению, министра промышленности. Но хотел бы и вас предупредить, чтобы вы в Правительстве за этим вопросом понаблюдали и осуществляли контроль. У нас на некоторых предприятиях, довольно крупных, сложилась весьма напряженная ситуация, обстановка. Я в ближайшее время на минских предприятиях побуду, типа «МАЗа», моторного, «МТЗ». Дальше, возможно, на «Гомсельмаше» и так далее. Это наши флагманы, это лицо страны. «Мотовелозавод». Мы ни в коем случае не должны допустить того, чтобы их потерять. Это исключено. Это не значит, что мы должны на плечах их нести. Они должны работать и, я скажу по-народному, вкалывать на всю катушку сейчас. Здесь надо предпринять комплекс мер.

Но самая главная мера, и вы должны за этим следить, – сохранить трудовые коллективы. Кризисы когда-либо закончатся, рано или поздно. Мы уже эти кризисы переживали не единожды. Но когда выходишь из кризиса и на твою продукцию есть спрос, а нет рабочего люду, нет класса рабочего, который производил эту продукцию, тогда беда. Поэтому любыми способами и средствами нужно сохранить трудовые коллективы.

Мы в конце прошлого года, начале этого года успокоили и валютный рынок, и успокоили цены. Но где-то ползучая контрреволюция у нас в виде роста цен наблюдается. Есть объективные вещи, никуда не денешься – курс доллара изменился. Банан не может стоить 10 или 8 тысяч, как он раньше стоил, килограмм. Но когда наблюдается рост цен по контролируемым позициям, и особенно в ЖКХ, еще где-то, там, где мы повышаем цены, государство, это недопустимо. Почему? Потому что мы зарплаты не можем сегодня поднять. Человеку не нужен рост зарплаты, если не растут цены. Вот, что самое главное. И там, где мы можем сегодня приостановить рост цен, этот рост цен надо приостановить. Зарплату будем двигать вверх по мере возможности. Я знаю, что у нас госслужащие сегодня не имеют зарплаты даже той, на которую они работают. Я это понимаю. Но госслужащие, открытым текстом говорю, должны понимать, что лучше мы это сделаем после выборов, когда стабилизируется экономика.

Несмотря на то, что рост зарплаты для госслужащих – весьма популярная мера, президент считает, что сейчас не самое лучшее время для подобных мер.

Ведь это напрямую зависит от положения дел в экономике.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Когда поднималась тарифная ставка первого разряда для работников бюджетной сферы, тогда не предусматривалось повышение заработных плат для государственных служащих. Решили, что все-таки в первую очередь деньги из бюджета должны быть направлены на бюджетную сферу. Действительно, сегодня это уже более 80% составляет от уровня заработной платы по стране, это соотношение. Вместе с тем, сегодня президент не поддержал пока повышение заработных плат государственной службе и, конечно же, поставил нам прежде всего задачу, что все это должно быть увязано с работой экономики и с работой промышленности.