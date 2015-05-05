Александр Лукашенко 5 мая встретился с известным советским и российским поэтом Евгением Евтушенко

Новости Беларуси. Президент 5 мая встретился с известным советским и российским поэтом Евгением Евтушенко.

Евгений Евтушенко в своих литературных трудах не раз упоминал о нашей стране. Его воспоминания главным образом связаны со своей мамой, которая была родом из Гомельской области.

Как отметил поэт, сегодня Беларусь у него ассоциируется с мирной площадкой для урегулирования украинского кризиса.

Впрочем, говорили не только о политике. Известный поэт и прозаик приехал в Беларусь в рамках акции «Мы, белорусы – мирные люди».

Евгений Евтушенко возглавил одно из самых мощных движений в русской литературе второй половины XX века – движение поэтов-шестидесятников. Его произведения переведены более чем на 70 языков. Он отмечен многочисленными литературными наградами и премиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.