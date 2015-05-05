Новости Беларуси. Беларусь и Евросоюз намерены сблизить статистические стандарты. Об этом шла речь на встрече профильной рабочей группы «Восточного партнерства».

Эксперты, а это представители Европейской комиссии, специалисты статистических служб из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины собрались по этому вопросу в Минске впервые. Стороны обсуждали технические моменты по сближению стандартов. Единый подход позволит оперативно сопоставлять данные всех стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Статистка является очень важным элементом в экономике страны, то есть методологии правильные, чтобы они были сравнимы между странами. И содействие в этой сфере, я считаю, очень важно.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Та методология, которую сегодня использует Евростат, является одной из передовых в статистической методологии. И, в принципе, для тех стран, которые сегодня принимают участие в семинаре, этот опыт будет крайне полезен.