Александр Лукашенко поставил задачу поднять статус учителя, в том числе и за счёт уровня зарплаты

Новости Беларуси. Поднять статус учителя – такую задачу сегодня обозначил глава государства. О готовности к новому учебному году говорили на совещании во Дворце Независимости.

Статус учителя, на который обратил особое внимание Президент, один из наболевших вопросов. Учебные заведения педагогическими кадрами к началу учебного года укомплектованы, однако престиж профессии нужно повышать.

В том числе и за счёт роста заработной платы, считает глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Статус учителя средней школы у нас стал уже вопросом практически не просто общественного звучания, он выходит за эти рамки и становится вопросом политическим. По многим причинам. Давайте так откровенно скажем: что на учителе всегда лежала тяжелая миссия, и никогда богатыми учителя не были. Не совсем богаты они и сегодня, если не сказать больше.

Но нагрузку на них, в том числе политическую, мы накладываем огромную. Возьмите на злобу дня парламентские выборы, недавние президентские выборы: кто составлял основу вот этого политического ядра, которое проводило главную политическую кампанию? Учителя, врачи, государственные служащие. И сегодня эти категории граждан, которые обеспечивают стабильность в нашем государстве, необоснованно, наверное, обижены. Но, прежде всего, – учитель.

Я далёк от этого популизма, что вот «давайте повысим зарплату», как некоторые предлагают, и точка.

Я не хочу так ставить вопрос. Я хочу сказать по-другому: дальше такая ситуация с учительством, с материальным его обеспечением, нетерпима. Поэтому давайте учителя нагрузим настолько, насколько он должен быть загружен, но будем платить достойную зарплату. В противном случае мы, как минимум, учителя не потеряем: учителя будут, были всегда и будут. Но мы вымываем самые сильные кадры из системы нашего образования, прежде всего – школы.

Мы часто говорим: «Почему у нас женщин больше всего среди учителей?» Издревле мужчина – кормилец. Охотник, добытчик и так далее. И что, если он учитель, он прокормит семью на эту зарплату? Поэтому женщина остаётся, для женщины так более-менее. А мужик идёт искать другую работу, более оплачиваемую. Это не совсем хорошо.

К слову: всё, что я сказал, заключается в том, что статус учителя надо поднимать.

В новом учебном году в Беларуси будет работать больше 3000 средних учебных заведений. Причем 1 сентября впервые распахнут свои двери две школы.

В настоящее время учреждения образования готовятся к началу занятий. На ремонт из местных бюджетов планируют выделить более 60 миллионов рублей. Также к новому учебному году выпустят новые учебники и пособия. К занятиям приступит почти миллион учеников, при этом в первый класс пойдут 110 тысяч малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.