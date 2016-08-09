Беларусь ждёт от международного сообщества объективную оценку парламентских выборов

Новости Беларуси. Объективную оценку парламентских выборов ждут от международного сообщества. Об этом 9 августа шла речь в Палате представителей, где белорусские парламентарии встретились с предварительной миссией Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Визит продлится 4 дня. За это время делегация ознакомится с подготовкой, которая проводится перед выборами и предварительным избирательным процессом.

Гизела Вурм, руководитель предварительной миссии ПАСЕ по наблюдению за выборами в палату представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Спасибо от имени парламентской ассамблеи Совета Европы за приглашение прибыть с миссией для оценки избирательного процесса подготовки к выборам. Мы уже получили достаточное количество информации. Мне очень приятно быть здесь, для меня это первый визит в Беларусь. Я поражена тем, что я вижу, тем, насколько у вас всё красиво, приятно. Я поражена так же гостеприимством.

По словам руководителя миссии, тот факт, что в Минск прибыла не просто представительная, но и многонациональная делегация, говорит о намерении дать максимально справедливую оценку грядущим выборам. Владимир Андрейченко, в свою очередь, заметил, что Беларусь не ограничивает мониторинговые комиссии ни по количеству участников, ни по продолжительности пребывания в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы, конечно же, должны углублять наше сотрудничество с парламентской ассамблеей Совета Европы. Думаю, что белорусские депутаты должны более активно вовлекаться в реализацию текущих программ парламентской ассамблеи Совета Европы.