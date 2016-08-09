Новости Беларуси. Окружные комиссии Минской области начали процедуру регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. Получить соответствующее удостоверение участники избирательной кампании могут после решения членов окружных комиссий.

С 2 августа в округах изучали соответствие предоставленных документов нормам избирательного законодательства. Так, по Сенницкой округу № 76 в списке потенциальных претендентов на депутатский мандат семь человек. Трое выдвинутых от политических партий, двое – от трудовых коллективов, еще двое – путем сбора подписей, один потенциальный кандидат воспользовался всеми тремя способами.

Работы у членов комиссии было много, пакеты документов изучались детально, чтобы процедура регистрации прошла в соответствии с законодательством. Вместе с тем наиболее сложным моментом стала проверка подписных листов вероятных кандидатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Кулеш, председатель окружной избирательной комиссии Сенницкого избирательного округа № 76:

Удивляет то, что не очень ответственно подходят члены инициативной группы к заполнению подписных листов и сбору подписей. Элементарные ошибки, которые не дают возможности считать подписи достоверными. Лица, не обладающие избирательным правом, ставят подписи. Не подлежат проверке и учету подписи лиц, которые не являются избирателями данного округа. Очень много при заполнении подписных листов не указаны сведения об избирателях, которые требуются избирательным кодексом. Поэтому очень тщательно проверяем подписные листы. И такие грубые ошибки, которых не должно было быть, допускают сами члены инициативной группы при сборе подписей.