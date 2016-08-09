Гизела Вурм, руководитель предварительной миссии ПАСЕ: «Я поражена гостеприимством»

Новости Беларуси. Объективную оценку парламентских выборов ждут от международного сообщества. Об этом 9 августа шла речь в Палате представителей. Белорусские парламентарии встретились с предварительной миссией Парламентской ассамблеи Совета Европы. Этот визит продлится 4 дня.

Далее, на 13 число, запланировано прибытие в нашу страну заместителя председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Напоминаем: для мониторинга парламентских выборов в Беларуси уже аккредитовано более 230 иностранных экспертов. Также следить за ходом выборов будут и 4 тысячи национальных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гизела Вурм, руководитель предварительной миссии ПАСЕ по наблюдению за выборами в палату представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Спасибо от имени парламентской ассамблеи Совета Европы за приглашение прибыть с миссией для оценки избирательного процесса подготовки к выборам. Мы уже получили достаточное количество информации. Мне очень приятно быть здесь, для меня это первый визит в Беларусь. Я поражена тем, что я вижу, тем, насколько у вас всё красиво, приятно. Я поражена так же гостеприимством.

Владимир Андрейченко, председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы, конечно же, должны укреплять наше сотрудничество с парламентской ассамблеей Совета Европы. Думаю, что белорусские депутаты должны более активно вовлекаться в реализацию текущих программ парламентской ассамблеи Совета Европы. Особенно такие направления, как борьба с торговлей людьми, насилием над женщинами, сексуальной эксплуатацией детей и другие.