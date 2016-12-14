Республиканская комиссия по правам ребенка во главе с Натальей Кочановой посетила Дом ребенка № 1 в Минске

Новости Беларуси. Поддержку государства тем, кто нуждается в паллиативной помощи, обсудили 14 декабря в Минске на заседании Республиканской комиссии по правам ребенка. Разговор с участием вице-премьера Натальи Кочановой прошел в столичном Доме ребенка № 1. Его воспитанники – дети до трех лет, в том числе те, кто нуждается сегодня серьезном медицинском уходе. Впрочем, не только они.

Участники встречи пришли к выводу, что в таких жизненных обстоятельствах помощь нужна всей семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Развитие паллиативной помощи в нашей стране в последнее время приобрело особое значение, потому что ситуация, которая складывается: у нас в стране более 800 деток, которые нуждаются в паллиативной помощи. Сегодня мы должны оказывать помощь и семьям. Поэтому работа не только с ребенком и оказание ему медицинской помощи, социальной поддержки, но и, несомненно, работа с семьей.

Светлана Малашко, главный врач Дома реьенка № 1 для детей и органическим поражением центральной нервной системы и психики:

С 2002 года на нашей базе были открыты паллиативные палаты. Это родительские дети, дети, которые имеют заключение о том, что их заболевание неизлечимо. Они приходят к нам, мы улучшаем качество жизни этих детей и, соответственно, качество жизни семей. Работает с такими родителями у нас психолог.

Главные вопросы – что сделано и какие меры нужны для того, чтобы усовершенствовать работу. В целом паллиативная медицинская помощь оказывается по всей республике. Открываются новые учреждения. Главный принцип – бесплатная основа и всеобщая доступность.

Еще в июле 2016 года было принято постановление Правительства о создании Центра паллиативной медпомощи детям. До сих пор централизованного госучреждения подобного типа в стране не было. Всего, по оценкам специалистов, в Беларуси от 3 до 5 тысяч ребят нуждаются в такой помощи.