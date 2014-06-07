Александр Лукашенко после инаугурации президента Украины: Я готов сделать все, на что я способен, без всякого миротворчества и посредничества

Новости Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в инаугурации избранного президента Украины Петра Порошенко. Визит был по-деловому рабочим. На церемонию приехали два белорусских автомобиля — президента Беларуси и посла нашей страны в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 июня в Верховной Раде состоялась инаугурация избранного президента Петра Порошенко.

Когда новоизбранный президент шел по красной дорожке к зданию парламента, у одного из солдат роты почётного караула выпала из рук винтовка. Вероятно у военного случился солнечный удар — в этот день в Киеве было под 30.

К слову, казусы случались на инауругациях и предыдущих президентов. Например, 4 года назад перед Виктором Януковичем захлопнулась парадная дверь Верховной Рады. Что бы этого не повторилось дверь на этот раз закрепили основательно.

Сразу после принесения присяги на верность украинскому народу председатель Конституционного суда объявил, что новоизбранный президент вступил в должность. После чего Петру Порошенко вручили официальные символы главы государства - Знак президента Украины, Печать и Булаву.

Александр Лукашенко наблюдал за инаугурацией из vip-ложи. Глава белорусского государства коротко пообщался там с президентами ряда стран, прибывших на церемонию. Особо теплое общение состоялось с бывшими президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Также глава белорусского государства провел встречу со спикером Верховной Рады Александром Турчиновым.

Как отметили наблюдатели, Александр Лукашенко последним покинул ложу, где находились приглашенные высокие гости. Многие из депутатов подходили, чтобы поблагодарить, пожать руку и выразить слова признательности.

Затем состоялась импровизированная 30-минутная пресс-конференция Александра Лукашенко. Его обступили около 100 журналистов из европейских и украинских СМИ. Белорусский президент ответил на все вопросы, которые касались развития взаимоотношений с Украиной и избранным президентом, а также будущего Евразийского экономического союза.

Что вы пожелаете Украине? И как вы думаете, Украина должна договариваться с Россией? Перспектива российско-грузинских отношений?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается вопроса «должна - не должна». Должна – не должна Украина договориться со всеми. И с Россией тоже. Потому что так жизнь устроена наша сегодня. И Грузия договорится и с Россией, и с Европейским союзом. Главное, чтобы украинцы, наши люди, мои родные люди, выкарабкались из этой ситуации. Я не думаю, что она катастрофическая. Слишком много здесь нагнетается страстей, слишком много разговоров в этом плане. Поэтому надо просто успокоиться и в новом периоде, если можно назвать новым после выборов президента, стабилизировать ситуацию.

Украинцы – очень трудолюбивые люди и умные люди, и они справятся с проблемами. Если не помогут им с этими проблемами справиться, они в одиночку с этим разберутся. Больше времени надо.

Вы за целостность Украины? Крым – это украинская территория?

Александр Лукашенко:

Вы спросите у украинцев, чья она территория. Это во-первых. Во-вторых, я как считаю, не единожды уже говорил, не время и не место сегодня эти проблемы обсуждать.

А что касается единства Украины, вы слышали заявление президента. Я думаю, он свое слово сдержит. Украина должна быть единым целостным государством. И будет таким.

Это вы, украинец, вы мне вопрос задаете. Вот езжайте в Крым и договаривайтесь о том, чтобы Крым был украинским. Не теряйте его. Вы ж знаете, я политик старый. Слова - одно, а дело - другое. Вот если это все воплотиться в дела, вы будете действительно свободным, независимым и мощным государством.

Вы Януковича примете в Беларуси?

Александр Лукашенко:

Зачем? Он у меня не просил, чтобы я его принял.

А если захочет приехать?

Александр Лукашенко:

Если он приедет, у него там деревня есть, в которой его родители родились, и, наверное, никто не имеет права лишить его приехать в деревню. Но я вам советую: заберите своего президента в Украину. Какой бы он ни был. Переступите через все и своего президента заберите в Украину. Пусть он будет у вас.

А вы можете его забрать?

Александр Лукашенко:

Если от меня будет зависеть, помогу.

Что вы посоветовали Порошенко?

Александр Лукашенко:

Я еще ничего не советовал. Сейчас встретимся, по рюмке выпьем и я ему посоветую тогда.

Александр Лукашенко:

Самое главное, чтобы мы не провалились. Но я вчера от своего посла даже с удивлением некоторым услышал, что даже товарооборот у нас если и снизился, то на 3%. Это очень хороший сигнал. Вот мы будем говорить прежде всего об этом сотрудничестве. О нашей целостности как двух славянских народов, о нашем единстве, о том, чтобы у нас никогда не было таких проблем, которые существуют сейчас между двумя братскими народами - Россией и Украиной. Если будет желание у Петра обсудить эти взаимоотношения, мы обсудим. Но я не сторонник затрагивать вопросы третьих стран и людей, которые не присутствуют на переговорах. Но если вопросы будут - я ж всегда отвечаю на вопросы.

Самый главный вопрос - чтобы не было сейчас войны. Самое главное - успокоить население. Вы настолько одурманили, извините меня, в Украине людей… (Я из Польши). Не важно, вы тоже к этому руку приложили! Не обижайтесь. Я недавно с вашим премьером разговаривал, ему об этом говорил. Поэтому задача и наша, белорусов, и поляков - прежде всего, помочь стабилизировать ситуацию в Украине. Войны никакой быть не должно. Поверьте мне, пройдет два-три месяца после этой бойни, нам стыдно будет за то, что здесь погибают люди. Вы знаете, мы все виноваты. Мы все виноваты, и все, кто сидели в Раде. Я, депутаты - все виноваты. Мы не с луны свалились. Мы были в Украине в то время, как это здесь началось. Поэтому не надо кивать все на Путина. Все хороши.

Недавно три страны подписали документы по ЕАЭС. Это политический или экономический союз?

Александр Лукашенко:

Это абсолютно экономический союз. Более того скажу, вы не переживайте, подписав это договор, мы по отдельным направлениям сделали шаг назад к Таможенному союзу. Поэтому не надо тут особо напрягаться. Нам еще много надо поработать, чтобы это стал сильный экономический союз без политики, дипломатии и военных отношений.

Вы готовы выступить в роли главного миротворца?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никогда мне такую роль не предлагайте. Я ненавижу посредников и миротворцев. Я считаю, Украина - умный народ, если вы это имеете в виду, который может разобраться со своими проблемами. И этот народ разберется. А для меня, человека у которого корни здесь зарыты, и я никогда не считал себя чужим человеком в Украине, а Украину для себя чужой, я готов сделать все то, что вы скажете и на что я способен. Без всякого миротворчества и посредничества.

Это тот, кто хочет себе политические дивиденды какие-то непонятные нажить, тот кто хочет себе какой-то дутый авторитет получить, он всегда рвется в посредники и миротворцы. Я этого не хочу. У меня все это есть. Все-таки с последним диктатором Европы разговариваете. Запишите себе это.

Что делать украинцам с машинами, с боевиками, которые приходят из-за границы?

Александр Лукашенко:

С боевиками, которые воюют против украинцев, их надо уничтожать. Но сначала разберитесь, а то перестреляете своих.

Александр Григорьевич, а какой максимальный объем товарооборота между Беларусью и Украиной?

Александр Лукашенко:

У нас бы товарооборот больше 7 млрд. Я думаю, что 15 мы можем иметь в ближайшую пятилетку, особенно в этой ситуации.

И в каких сферах?

Александр Лукашенко:

Товарооборот? Во всех сферах. Во всех, на что только способна Украина и Беларусь. Даже в военно-технической сфере. У нас, мы сегодня с Сашей Турчиновым разговаривали, у вас появились очень хорошие БТРы. Даже здесь у нас интерес возможен.

Вы обсуждали какое-то сотрудничество? То есть какие-то проекты?

Александр Лукашенко:

Конечно. С Петром мы еще не разговаривали, а с исполняющим обязанности мы очень много обсуждали вопросов. Я же только что сказал: меня удивило, что у нас в это время, в этой неразберихе, когда в Украине, в общем-то, порой не с кем было разговаривать, у нас даже товарооборот снизился всего на 3%. Это о многом говорит. Мы востребованы здесь.

Беларусь поддерживает политику украинского государства на востоке или нет?

Александр Лукашенко:

А у вас она есть, эта политика, на востоке? Мне кажется, нет. Выработайте ее и мы будем поддерживать вашу политику в плане единства и целостности Украины.

То есть вы не понимаете пока политику?

Александр Лукашенко:

Я не понимаю. Вам надо научиться разговаривать со всеми. В противном случае вы вернетесь изначально к тому, от чего ушли. С такими проблемами и с такой кровью.

Против Украины мы не воюем, я уже об этом сказал. Никаких сил против Украины в Беларуси не разещалось и не будет. Мы даже, кроме отдельных участков, не усиливали границу с Украиной. Мы не боимся украинцев. Здесь наши братья живут. Что касается областей приграничных, даже западных Украины, у нас никогда там не было проблем. Мы немножко вовремя сориентировались в сельском хозяйстве и так далее, и люди живут обыденными проблемами. И мы еще 15 лет назад, это было мое решение прийти, посеяли у себя - посеяли в Украине, в Брянской, Псковской - российских областях. Это огромный поезд добрососедства. У нас никогда там не было проблем и никогда не будет. Никогда Украинцы против нас воевать не будут. А нам чего не хватает? Поэтому никаких вооруженных сил - ни НАТО, ни России, ни Польши на нашей территории против Украины развернуто быть не может. В том числе и белорусских частей. Я это обещал президенту, я это сделаю.

Как отмечают наблюдатели в Киеве, мнение Президента Беларуси о ситуации в Украине, а также его личность вызвали высокий интерес у журналистов и политиков. Во время официальных мероприятий Александр Лукашенко и новоизбранный Президент Украины Петр Порошенко успели обменяться несколькими тёплыми фразами. Кроме того глава белорусского государства провел встречу со спикером Верховной Рады Украины Александром Турчиновым.