Новости России. Смоленская область рассчитывает на помощь белорусских аграриев. Об этом на встрече с Александром Лукашенко заявил губернатор этого российского региона. Президент поручил руководителям Витебщины и Могилевщины изучить ситуацию и предложить варианты сотрудничества. Речь идет о нескольких приграничных районах Смоленщины, где частные сельхозпредприятия никак не могут ввести земли в севооборот.

Лилия Михайловна из деревни Кругловка, что на самой границе с Беларусью, на своих сотках не терпит бесхозяйственности. Огород у женщины образцово-показательный. Чего не скажешь о полях бывшего колхоза имени Кирова, расположенных вокруг деревни. Сегодня эта некогда плодородная земля — в запустении.

Лилия Сизенкова, жительница деревни Кругловка (Смоленская область, Россия):

У старых людей, которые всю жизнь отработали в колхозе, которые это все своими руками производили, конечно, душа болит, как поля зарастают.

Обычные сельчане в давно запущенный процесс вмешаться, конечно, не в силах, но хорошая новость пришла накануне из Минска. С первого форума регионов Беларуси и России. Губернатор Смоленщины попросил белорусских аграриев о помощи в обработке земель, теперь надежда на политическую волю и помощь белорусов.

Николай Иванов, житель деревни Кругловка (Смоленская область, Россия):

Здесь колхоз находится в очень плачевном состоянии. Поэтому помощь от белорусов очень хорошо будет. Во-первых, людям работа будет. Хоть какая-то, но эффективность будет. И поля будут засеяны, и все будет хорошо. Мне кажется, Лукашенко сможет это сделать. Потому что он, как говориться, мужик. Он в этом понимает.

Помощь здесь действительно нужна. Сами сельхозпредприятия, они, к слову, практически все нынче в частных руках, справиться с землей-матушкой не могут.

Игорь Народовский, учредитель сельхозпредприятия «Кварта-Агро» (Смоленская область, Россия):

Были тяжелый период для сельского хозяйства Российской Федерации. Это 90-е годы, начало 2000. У нас все развалилось, государство отвернулось от сельского хозяйства. В Беларуси в это время продолжали помогать и уделять внимание. Поэтому у вас сохранилась материально-техническая база, люди, технологии и т.д. Соответственно, нам сейчас нужно учиться и догонять.

Анастасия Бут, СТВ:

Сотни гектаров за моей спиной в севооборот не вводились уже лет 20. Для того, чтобы земля, поросшая сорняками и кустарником, «заработала» — в нее нужно вложить немало сил и средств. Но у частного предприятия, которому принадлежат эти поля, попросту нет денег.

—У нас другие технологии. Нужны ли вам другие технологии? Или вы хотите работать по-старинке? Это же и деньги другие

— По-старинке, конечно.

И обеденный стол после брошенной фразы тут же превращается в стол переговоров.

Игнатий Гусев, водитель сельхозпредприятия «Кварта-Агро» (Смоленская область, Россия):

Проблем много. Потому что земля была упущена, а сейчас возрождаем. Надо обрабатывать. Целину поднимать. Чтобы обработать, надо технику, много техники. А нас не хватает, если так разобраться.

Водители говорят о том, что не хватает добротной техники. А строители сетуют на отсутствие материалов и квалифицированных кадров.

Илья Кухтин, сварщик сельхозпредприятия «Кварта-Агро» (Смоленская область, Россия):

Надо помогать, обмениваться опытом. Беларусь может и людьми помочь, и обмениваться технологиями. У нас люди в сельской местности привыкли по-старинке работать. Сварка, молоток, железо старое. Со старья все стараемся делать.

Илья Белов, прораб сельхозпредприятия «Кварта-Агро» (Смоленская область, Россия):

Это же производство. Здесь проблемы всегда новые. Где-то что-то сломалось, где-то что-то открутилось. То есть текучка такая, она захлестывает. И чтобы строить что-то глобальное, капитально что-то делать, на это вообще очень большие силы нужны.

Сегодня в этом частном предприятии, которое примыкает к Витебской области, порядка тысячи гектаров, которые хозяева готовы либо полностью, либо частично отдать на обработку белорусам, а пока плодородные земли попросту засевают травой, чтобы вид не портили. Вот только пользы от этого мало. Много ее может быть, если сюда придет хлебороб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Федоров, заместитель главы администрации Руднянского района Смоленской области (Россия):

Я думаю, мы должны встретиться, обговорить все нюансы. Кто будет заправлять, кто будет кормить, кто будет сушить, кто будет убирать. Рабочая группа должна все это взвесить, сопоставить и потом только определиться, в каких соотношениях, в каких процентах должна делиться прибыль.