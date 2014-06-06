Прямой эфир

В Беларуси определят стоимость строительства жилья по госзаказу для льготников

06 июня 2014 13:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси определят стоимость строительства жилья по госзаказу для льготников. В ближайшие три года будет проведен эксперимент. Соответствующий Указ подписал глава государства.

Согласно документу, стоимость квадратного метра будет привязана к среднемесячной зарплате с применением коэффициента 1,2.

Для эксперимента будут отбираться экономичные жилые дома. Независимо от превышения или снижения стоимости затрат на строительство, цена для граждан останется неизменной в момент ввода жилья в эксплуатацию, сообщили в программ Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кручанов, первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Раньше у нас была проектная документация, по которой определялась стоимость метра квадратного, соответственно, стоимость строительства дома. Если в течение строительства изменялся индекс строительно-монтажных работ (а он изменялся в связи с ростом энергоресурсов, заработной платы, транспортных затрат), естественно, увеличился и этот коэффициент, поэтому стоимость метра квадратного постоянно увеличивалась и вызывала во многих случаях недоумение граждан. Это увеличение будет, естественно, но оно будет планируемо и в пределах именно номинальной начисленной заработной платы.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Александр Кручанов

Другие новости рубрики

Все новости
По железной дороге в украинском городе Красный Лиман открыли огонь из минометов. Погибли 2 человека
06 июня 2014 13:00

По железной дороге в украинском городе Красный Лиман открыли огонь из минометов. Погибли 2 человека

Анатолий Афанасьев освобожден от должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси
06 июня 2014 10:56

Анатолий Афанасьев освобожден от должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси

Александр Лукашенко: Новые вызовы и угрозы требуют максимального использования интеграционных возможностей Содружества для укрепления безопасности
05 июня 2014 17:21

Александр Лукашенко: Новые вызовы и угрозы требуют максимального использования интеграционных возможностей Содружества для укрепления безопасности