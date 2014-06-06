Новости Беларуси. В Беларуси определят стоимость строительства жилья по госзаказу для льготников. В ближайшие три года будет проведен эксперимент. Соответствующий Указ подписал глава государства.

Согласно документу, стоимость квадратного метра будет привязана к среднемесячной зарплате с применением коэффициента 1,2.

Для эксперимента будут отбираться экономичные жилые дома. Независимо от превышения или снижения стоимости затрат на строительство, цена для граждан останется неизменной в момент ввода жилья в эксплуатацию, сообщили в программ Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кручанов, первый заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Раньше у нас была проектная документация, по которой определялась стоимость метра квадратного, соответственно, стоимость строительства дома. Если в течение строительства изменялся индекс строительно-монтажных работ (а он изменялся в связи с ростом энергоресурсов, заработной платы, транспортных затрат), естественно, увеличился и этот коэффициент, поэтому стоимость метра квадратного постоянно увеличивалась и вызывала во многих случаях недоумение граждан. Это увеличение будет, естественно, но оно будет планируемо и в пределах именно номинальной начисленной заработной платы.