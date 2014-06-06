Ситуация в Украине 6 июня

Новости Украины. В Украине продолжаются боевые действия. Сторонники федерализации страны заявили, что под Славянском сбили очередной вертолет ВВС Украины. Летчики успели катапультироваться. В самом городе идет перестрелка между ополченцами и силовиками. Местные жители говорят, что практически весь Славянск остался без водоснабжения и электричества.

Сложная ситуация и в Красном Лимане. МВД страны заявило, что около 60 военных получили ранения в результате боев, прошедших утром 6 июня.

О ситуации в Украине говорят и за рубежом. Во Франции ведущие мировые политики дали свою оценку текущим события в восточноевропейском государстве. В частности, против кровопролития на юго-востоке Украины выступил избранный президент этой страны и российский лидер. Они провели короткую 15-минутную беседу за закрытыми дверями. Более того, стабилизировать ситуацию в Украине можно только общими усилиями, — об этом заявил пермьер-министр Австралии. Он подчеркнул, что именно Россия играет одну из ключевых ролей в решении глобальных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.