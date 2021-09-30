Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 стран
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств, сообщили в БЕЛТА.
Верительные грамоты Президенту вручили дипломаты из Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Позвольте приветствовать вас в городе-герое Минске, столице современного демократического государства с развитой экономикой, многовековой историей и самобытной культурой. Здесь издревле, так было всегда, рады гостям. Полагаю, многие из вас уже не понаслышке знакомы с нашей страной.
Следуя традиции, глава государства кратко охарактеризовал отношения с каждой из стран, которые представляют послы.
Об Азербайджане
Александр Лукашенко:
Азербайджан был и остается нашим стратегическим партнером, братским государством, которое последовательно и бескорыстно поддерживает Беларусь.
Президент от имени страны в целом и от себя лично выразил благодарность всему азербайджанскому народу и своему другу Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие и надежность.
Об Армении
Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь и Армению связывают традиционно дружественные отношения, совместная история и тесные межличностные контакты. «Наши страны активно взаимодействуют в рамках интеграционных структур, в большинстве случаев выступая с единых позиций», – сказал Президент. Однако пока значительный потенциал двустороннего сотрудничества не реализован в полной мере, считает белорусский лидер. Он заверил, что Беларусь открыта для предложений по дальнейшему развитию прочных отношений с Арменией во всех сферах.
Об Индии
Говоря о странах дальней дуги, Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество с ними приобретает все большее значение с учетом складывающейся международной ситуации.
Александр Лукашенко:
Мы высоко ценим основанные на дружбе, доверии и взаимопонимании отношения с Индией. Минск и Нью-Дели – важнейшие партнеры, а потенциал двустороннего взаимодействия безграничен.
Об Индонезии и Малайзии
Принимая верительные грамоты от послов Индонезии и Малайзии, Александр Лукашенко особо подчеркнул стремление Беларуси выстраивать конструктивные отношения со всеми странами – членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Александр Лукашенко:
Убежден: дополнительные возможности для дальнейшего развития белорусско-индонезийских и белорусско-малайзийских связей предоставит укрепление сотрудничества по линии ЕАЭС – АСЕАН.
Индонезию Президент назвал ключевым партнером в этой ассоциации. «Наши граждане, представители бизнеса и научных кругов знают Индонезию не только как туристическую жемчужину, но и как страну с динамично развивающейся экономикой, высоким человеческим и научным потенциалом», – заметил белорусский лидер. Что касается Малайзии, то эта страна, по мнению белорусского лидера, сделала за последние десятилетия огромный рывок в своем развитии. «Мы очень заинтересованы в изучении опыта трансформации вашего государства», - сказал Александр Лукашенко.
О Монголии
Глава государства с удовлетворением отметил дальнейшее развитие практического взаимодействия с Монголией, в которой Беларусь видит надежного и перспективного партнера.
Александр Лукашенко:
Мы заинтересованы в продолжении реализации совместных проектов. В последнее время наши государства многого достигли, но я знаю, у нас еще есть дополнительные возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в машиностроительной отрасли.
О Ливане
Александр Лукашенко отметил интерес Беларуси к взаимодействию с Ливанской Республикой, выразив уверенность в наличии существенного потенциала двустороннего сотрудничества в различных сферах.
О Тунисе
Обращаясь к послу Туниса, глава белорусского государства заявил о заинтересованности в активизации всесторонних отношений с этой страной. Беларусь, по его словам, рассматривает Тунис в качестве перспективного партнера в Северной Африке.
Александр Лукашенко:
Нам следует активнее искать направления, которые позволят укрепить наше взаимодействие. В первую очередь это касается сфер туризма и здравоохранения.
О Южно-Африканской Республике
«Беларусь готова и далее продвигать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, по праву имеющей репутацию политического и экономического лидера среди южных государств континента», – констатировал глава государства.
По его словам, наша страна может предложить ЮАР современные комплексные решения в сфере механизации сельского хозяйства, актуальные научные разработки, трансфер технологий и знаний, образовательные услуги. В заключение церемонии глава государства поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси.
Александр Лукашенко:
Уверен, в самом скором времени вы убедитесь в том, что мы готовы к активному сотрудничеству во всех сферах взаимного интереса. Ожидаем от вас объективного взгляда на события, нацеленности на укрепление двусторонних отношений, инициативных действий в реализации новых проектов.
Он выразил уверенность, что профессионализм и целеустремленность послов придадут импульс взаимоотношениям Беларуси с зарубежными странами. «Искренне желаю вам успехов в ответственной дипломатической деятельности на благо наших народов», – резюмировал Александр Лукашенко.