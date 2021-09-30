Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 стран

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти государств, сообщили в БЕЛТА. Верительные грамоты Президенту вручили дипломаты из Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позвольте приветствовать вас в городе-герое Минске, столице современного демократического государства с развитой экономикой, многовековой историей и самобытной культурой. Здесь издревле, так было всегда, рады гостям. Полагаю, многие из вас уже не понаслышке знакомы с нашей страной.

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Следуя традиции, глава государства кратко охарактеризовал отношения с каждой из стран, которые представляют послы. Об Азербайджане Александр Лукашенко:

Азербайджан был и остается нашим стратегическим партнером, братским государством, которое последовательно и бескорыстно поддерживает Беларусь. Президент от имени страны в целом и от себя лично выразил благодарность всему азербайджанскому народу и своему другу Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие и надежность. Об Армении Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь и Армению связывают традиционно дружественные отношения, совместная история и тесные межличностные контакты. «Наши страны активно взаимодействуют в рамках интеграционных структур, в большинстве случаев выступая с единых позиций», – сказал Президент. Однако пока значительный потенциал двустороннего сотрудничества не реализован в полной мере, считает белорусский лидер. Он заверил, что Беларусь открыта для предложений по дальнейшему развитию прочных отношений с Арменией во всех сферах. Об Индии Говоря о странах дальней дуги, Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество с ними приобретает все большее значение с учетом складывающейся международной ситуации. Александр Лукашенко:

Мы высоко ценим основанные на дружбе, доверии и взаимопонимании отношения с Индией. Минск и Нью-Дели – важнейшие партнеры, а потенциал двустороннего взаимодействия безграничен.

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Об Индонезии и Малайзии Принимая верительные грамоты от послов Индонезии и Малайзии, Александр Лукашенко особо подчеркнул стремление Беларуси выстраивать конструктивные отношения со всеми странами – членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко:

Убежден: дополнительные возможности для дальнейшего развития белорусско-индонезийских и белорусско-малайзийских связей предоставит укрепление сотрудничества по линии ЕАЭС – АСЕАН. Индонезию Президент назвал ключевым партнером в этой ассоциации. «Наши граждане, представители бизнеса и научных кругов знают Индонезию не только как туристическую жемчужину, но и как страну с динамично развивающейся экономикой, высоким человеческим и научным потенциалом», – заметил белорусский лидер. Что касается Малайзии, то эта страна, по мнению белорусского лидера, сделала за последние десятилетия огромный рывок в своем развитии. «Мы очень заинтересованы в изучении опыта трансформации вашего государства», - сказал Александр Лукашенко. О Монголии Глава государства с удовлетворением отметил дальнейшее развитие практического взаимодействия с Монголией, в которой Беларусь видит надежного и перспективного партнера. Александр Лукашенко:

Мы заинтересованы в продолжении реализации совместных проектов. В последнее время наши государства многого достигли, но я знаю, у нас еще есть дополнительные возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в машиностроительной отрасли.

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О Ливане Александр Лукашенко отметил интерес Беларуси к взаимодействию с Ливанской Республикой, выразив уверенность в наличии существенного потенциала двустороннего сотрудничества в различных сферах. О Тунисе Обращаясь к послу Туниса, глава белорусского государства заявил о заинтересованности в активизации всесторонних отношений с этой страной. Беларусь, по его словам, рассматривает Тунис в качестве перспективного партнера в Северной Африке. Александр Лукашенко:

Нам следует активнее искать направления, которые позволят укрепить наше взаимодействие. В первую очередь это касается сфер туризма и здравоохранения.

Фото: БЕЛТА