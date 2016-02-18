Александр Лукашенко посетит Пакистан с официальным визитом

Новости Беларуси. Сегодня, 18 февраля, по инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Во время беседы были детально обсуждены текущая ситуация и перспективы развития двусторонних отношений, а также международная повестка дня.

Одним из итогов разговора стала договоренность о том, что в текущем году Президент Беларуси посетит Пакистан с официальным визитом.

В целом Александр Лукашенко и Наваз Шариф выразили уверенность в том, что страны ожидает плотное, наполненное конкретикой сотрудничество в экономике, политике, социальной и гуманитарной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан — перспективный партнер для Беларуси в Южной Азии.

Это емкий рынок в 190 миллионов человек. Дипломатическим отношениям уже два десятилетия. Контакты особенно оживились после открытия белорусского посольства в ноябре 2014-го. Сейчас две страны связывают и совместные проекты. В мае 2015 года состоялся первый официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан. Тогда были подписаны Декларация белорусско-пакистанского партнерства, а также 20 соглашений и меморандумов. Сотрудничество намерены развивать в сельском хозяйстве, промышленности, науке, образовании, военно-технической и информационной сферах. Пакет контрактов подписан и в ходе прошедшего бизнес-форума. Их общая сумма приблизилась к 60 миллионам долларов.