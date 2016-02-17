Норвегия снимает санкции с Беларуси

Новости Беларуси. Норвегия вслед за Европейским союзом снимает санкции с Беларуси. Отменяются именно те ограничительные меры, решение по которым было принято два дня назад на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

К решению Совета Евросоюза о введении в отношении Беларуси санкций в 2011 году присоединились девять государств, не входившие на тот момент в ЕС. В том числе страны — члены Европейской экономической зоны Норвегия и Лихтенштейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Страны этого региона как-то особенно к нам относились, интересно. Даже иногда, вы знаете, что европейские страны очень сдержанно себя вели. Продавался бизнес. А вот там как-то они особо выделялись. И о том, что Норвегия об этом объявила, я думаю, это уже сигнал всем. То есть раз уже Норвегия отменяет, то надо отменять всем.

Напомним, что 15 февраля Евросоюз отменил санкции в отношении Беларуси.