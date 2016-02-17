Александр Лукашенко: «При переоснащении Вооруженных Сил Беларусь отдает приоритет повышению мобильности»

Новости Беларуси. Вскоре в Беларуси проведут проверку готовности территориальных войск. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая перед участниками сбора по территориальной обороне. Такие войска в Беларуси созданы недавно. Их основная задача – при необходимости обеспечить сохранность основных объектов жизнедеятельности.

Глава государства поинтересовался, насколько готовы к исполнению своих обязанностей войска территориальной обороны и могут ли взять на себя командование руководители районов и областей.

Также в Беларуси должен быть сформирован запас вооружений и других материальных ресурсов для войск территориальной обороны. Особое внимание Президент уделил переоснащению Вооруженных Сил нашей страны. В приоритете – создание мобильной и современной техники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последнее время, я это не скрывал, меня беспокоит то, что, знаете, как часто у нас в истории бывало: на бумаге все хорошо, а не дай бог что-нибудь коснется, мы потом начинаем миллионами человек закрывать просчеты верховного командования, как это было в последней войне. Прошлепали, все умиротворяли агрессора, прошлепали нападение и через месяц они уже были под Смоленском. Вот этого произойти не должно. Никакого формализма быть нет должно. И вы видите и чувствуете сами, что в последнее время мы без всякой помпы, без всяких масштабов проводим учения, проводим проверку Вооруженных Сил, как это делает министр обороны под контролем госсекретаря. Они мне постоянно об этом докладывают. Мы переоснащаем наши Вооруженные Силы, отдавая приоритет мобильным компонентам. Вот планы есть, объекты есть, бумаги есть, на бумагах – люди, командиры и прочее. А готовы ли мы действовать в военных условиях и задействовать всю территориальную оборону? Было поручено Министерству обороны вернуться к этому вопросу и начать подготовку всех командиров. Губернаторы прежде всего должны заниматься территориальной обороной. В мирное время по должности они генерал-губернаторы, то есть это генерал-майоры на сегодняшний день, в военное время они генерал-майоры действующие. Им надо будет командовать территориальной обороной и решать другие задачи по обеспечению и армии, и населения. Так вот надо, чтобы каждый генерал-губернатор, каждый председатель гор-, райисполкома знали, как действовать, имели эти списки, численные составы, знали конкретных людей. Не только командиров, которые будут привлекаться для обороны этих объектов.

Президент поручил провести соответствующее обучение представителей местной вертикали власти. В Минске уже проходят занятия для председателей облисполкомов. Они продлятся два дня и включают как теоретическую, так и практическую подготовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Мы в ходе сбора будем акцентировать внимание и основное усилие сосредотачивать на проведении практических занятий. Не зря говорили: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Поэтому практически губернаторам покажем ряд вопросов, которые они будут уже в своих областях, и мэр Минска – в Минске, претворять в жизнь.