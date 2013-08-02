Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси проведет анализ недочетов в работе по борьбе с коррупционными преступлениями. 2 августа прокуроры областей, руководители структурных подразделений проводят оперативное совещание, на котором обсуждаются недостатки и просчеты в работе.

В частности, были рассмотрены вопросы по координационной деятельности прокуратуры, оценена эффективность работы созданных антикоррупционных комиссий, поднят вопрос о повышении ответственности руководителей за организацию профилактической работы.

Накануне у Президента состоялось совещание по этой теме. Глава государства подверг критике работу правоохранительных органов, в том числе прокуратуры. В ведомстве решили проанализировать ситуацию, принять меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

Перед прокурорами также будут поставлены задачи по налаживанию более эффективного взаимодействия оперативных подразделений, правоохранительных органов и Следственного комитета.

Несмотря на то, что на протяжении последних трех лет мы видим устойчивую тенденцию снижения коррупционных преступлений, мы знаем, что степень данных правонарушений достаточно высока, поэтому вопросы профилактики, выявления, пресечения преступлений являются актуальными и напрямую от них зависит экономическая безопасность нашего государства.