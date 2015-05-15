15 мая Александр Лукашенко посетит «Минский тракторный завод»

Новости Беларуси. 15 мая президент Беларуси Александр Лукашенко посетит «Минский тракторный завод». Глава государства познакомится с ситуацией на предприятии, поговорит с управленцами и рабочими.

Президенту доложат о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития, выполнении ранее данных поручений по повышению эффективности работы.

Накануне президент провел совещание, посвященное ситуации на рынке труда и социальной защите населения. Он потребовал от Правительства сделать все возможное и невозможное, чтобы в нашей стране сохранились квалифицированные кадры. Речь шла о работе промышленных гигантов, в том числе МТЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Люди работают. Во всяком случае, сегодня это предприятие работает в две смены. Важно, конечно, чтобы эта стабильность сохранилась, чтобы была работа, чтобы была продукция, которая выпускается. Но вместе с тем я хочу сказать, что, конечно, на предприятии есть вопросы, которые нужно решать сегодня. И поэтому руководители, я в частности увидела, занимаются этим. Насколько эффективно и насколько это даст результат, это надо решать очень быстро.