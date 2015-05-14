Александр Лукашенко: Как бы ни было тяжело, нам необходимо сохранить квалифицированные кадры

Новости Беларуси. Президент Беларуси потребовал от правительства сделать все возможное для сохранения квалифицированных кадров. Непростую ситуацию на рынке труда сегодня, 14 мая, обсуждали на совещании у главы государства. Разговор состоялся серьезный и обстоятельный. Президент отметил, что ему известно о тревожных тенденциях в этой сфере, поэтому уже открывая совещание Александр Лукашенко призвал участников встречи говорить по существу и не уходить от острых вопросов. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ об итогах общения.

В центр занятости Сергей ходит, как на работу, почти полгода. После объединения двух мясокомбинатов часть сотрудников оказалась не у дел. Впрочем, на рынке рабочих вакансий хватает. Их стало чуть меньше, но спрос все еще превышает предложение. В среднем сейчас на одного потенциального работника претендуют два нанимателя.

Татьяна Кудевич, начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня в городе еще сохраняется такая положительная динамика, когда безработных – 5 400, а вакансий 8 200. Для безработных имеются возможности для трудоустройства. С начала года к нас обратилось 6 700 человек. 3 700 уже получили содействие. Человек может пройти обучение или переучиться. Сегодня мы обучаем более чем по двадцати профессиям.

Текущее состояние дел на рынке труда Беларуси — тема, которую сегодня со всех сторон изучал глава государства. Насколько стабильно работает экономика, что с социальной защитой белорусов, занятость на рынке труда и выплата зарплат – эти и другие вопросы Александр Лукашенко сегодня задал правительству, Администрации Президента, министрам и губернаторам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как бы ни было тяжело, нам необходимо сохранить квалифицированные кадры. Для этого нужно сделать не только все возможное, но и невозможное. Поэтому от участников совещания, прежде всего от премьер-министра, жду объективной оценки складывающейся ситуации. Вопрос, почему возникли проблемы, что мешает их решению и, главное, что нужно предпринять для обеспечения занятости и стабильности на рынке труда. Руководителю мониторинговой группы поручалось провести изучение этого вопроса и ситуации в регионах. Заслушаем его видение причин негативных явлений и мер, которые принимаются либо не принимаются правительством. Разговор предстоит серьезный. Я требую от всех выступающих вести речь по существу, не уходя от острых вопросов.

Необходимо вскрыть истинные причины происходящих процессов и выработать меры незамедлительного реагирования. Мы не можем допустить социальной напряженности в обществе и в трудовых коллективах. Это важнейшая задача правительства, органов власти на местах. И дело не в социальной напряженности. Дело в том, что каждый человек должен иметь право на работу, иметь возможность получить эту работу как средство получения доходов, чтобы содержать семью. Вот и вся проблема. Кто этого не понимает – что ж, тогда надо работать на другом месте.

Основа государства — человек и его потребности, право на достойный труд. Простая истина. Сегодня одна из основных задач — сохранить ядро трудовых коллективов на предприятиях. Звучало предположение, что на местах слабо реализуется кадровая политика государства. Например, если после модернизации число рабочих мест уменьшилось, то почему бы идеологам, исполкомам не помочь освободившимся рукам трудоустроится?

Негативные моменты работы экономики в правительстве видят. Многие предприятия справляются сами. Ситуация сложнее в промышленности и строительстве.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ситуация на рынке труда в Беларуси управляемая и достаточно стабильная. Принятые ранее и принимаемые меры позволяют удерживать безработицу в социально приемлемых пределах, а также обеспечивать необходимые гарантии и компенсацию населению.

На 1 мая 2015 года уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9 % к численности экономически активного населения. Оказывает влияние и внешняя трудовая миграция. Так, в 2014 году поток трудовых мигрантов из Украины увеличился в 3 раза и составил почти 18 тысяч человек. Основная их масса трудоустроена по рабочим специальностям – это 12 тысяч граждан, в том числе 2 тысячи – на селе. Здесь также нет чрезвычайщины. Мы эти процессы отслеживаем через службы занятости.

Принятые ранее принимаемые меры позволяют удерживать безработицу в социально приемлемых пределах, а также обеспечить необходимые гарантии и компенсацию населению. Отмечу, что сама по себе безработица не есть зло. И в допустимых границах характеризует наличие конкуренции за рабочие места и стремление к повышению индивидуальной, личной конкурентоспособности каждого работника. Вместе с тем сегодня под воздействием внешних кризисных факторов (это сжатие рынков в России и на Украине, снижение цен на многие позиции белорусского экспорта) сформировались негативные тенденции в экономике. Подавляющее большинство предприятий не растерялись, обновили ассортимент выпускаемой продукции, удерживают традиционные и нащупывают новые рынки сбыта. Справляются с кризисными явлениями собственными силами, работают над издержками.

Кстати, с 1995 по 2014 официально зарегистрированная безработица в Беларуси снизилась почти втрое – с 2,9% до 0,5%. Динамика вида по пятилеткам. В среднем, за каждую уменьшалась на полпроцента.

Сегодня есть объективные факторы, замедляющие рост национальной экономики. Во многом это трудности со сбытом отечественных товаров на традиционных для Беларуси внешних рынках. Перед правительством стоят такие задачи как поиск новых покупателей, снижения себестоимости продукции. Предложение мониторинговой группы — совершенствовать набор на рабочие специальности, наиболее востребованные.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Главой государства мне даны были поручения посетить предприятия МАЗ, МТЗ. Я побывала на этих предприятиях. Я встретилась с людьми на предприятии на тракторном заводе, я увидела сегодняшнюю ситуацию, которая там складывается. Люди работают. Во всяком случае, люди работают, предприятие работает в две смены. Важно, конечно, чтобы эта стабильность сохранилась, чтобы была работа, чтобы была продукция, которая выпускается. Но, вместе с тем, я хочу сказать, что, конечно, на предприятии весть вопросы, которые надо решать сегодня. Поэтому руководители – я это увидела – занимаются этими вопросами. Насколько эффективно и насколько это даст результат? Это надо решать очень быстро.

Сегодня был разговор с чиновниками. Но уже завтра на Минском тракторном заводе глава государства на месте ознакомится с ситуацией — работой предприятия, поговорит с управленцами и рабочими.