Круглый стол «Суверенность в аспекте национальной безопасности» прошел в Минске

Новости Беларуси. Безопасность является общим делом – заявил 15 мая государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Межуев во время круглого стола «Суверенность в аспекте национальной безопасности».

Во встрече приняли участие представители МВД, Министерства обороны, представители СМИ, политологи.

Эксперты рассмотрели вопросы военной, информационной и политической безопасности. Прежде всего это исполнение гражданами своего воинского долга, трудовой и служебной деятельности, защите интересов государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я бы не отделял отдельно внутренние и внешние угрозы. Как показывает практика, всегда это определенное сочетание. Простой пример – те вызовы и угрозы, которые связаны с тем, что рядом воюют, там полно оружия. Оно может попадать на территорию Беларуси.