Белорусско-европейский инвестиционный форум проходит в Люксембурге: какие вопросы обсуждаются

Новости Беларуси. В свободном формате, без длинных речей и глобальных дискуссий. Представители экономического блока правительства презентуют возможности нашей страны на Белорусско-европейском инвестиционном форуме в Люксембурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь: Мы здесь, чтобы показать вам Беларусь такой, какая она есть, развеять стереотипы, представить возможности для ваших проектов на перекрестье Европы и Евразии, путь на огромный общий рынок Беларуси, Казахстана и России.

Я благодарю всех, кто откликнулся на наше приглашение открыть для себя Беларусь, приехав на наш форум. Вы сделали правильный выбор, и этот выбор в пользу кооперации, партнерства в центре Европы между Европейским союзом и Евразией.

В Люксембурге сегодня, 27 октября, говорили и о роли Беларуси на политической карте Европы. Сейчас идет подготовка к саммиту «Восточного партнерства». Наша страна участвует в этой инициативе ЕС наряду с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной. Так вот, в этом списке – Беларусь – единственное стабильное государство, на территории которого нет ни одного конфликта, что очень высоко ценят в ЕС.