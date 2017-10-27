«Выборы пройдут 18 февраля 2018 года»: Лидия Ермошина о выборах в местные Советы депутатов

Новости Беларуси. Проект указа о назначении выборов в местные Советы депутатов направлен в Совет министров и Комитет государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 октября об этом сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на встрече с активом общественной организации «Белая Русь».

В ней приняли участие более 200 человек из всех регионов страны.

Сейчас депутатами местных Советов являются более 5000 представителей «Белой Руси», в то время как в общей сложности в 2014 году было избрано менее 19 тысяч депутатов. Ближайшие выборы в местные Советы пройдут в начале 2018 года.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов : Проект указа о назначении выборов уже направлен на согласование в Совет Министров, в Комитет госконтроля. По получению ответа (мы думаем, это будет на следующей неделе) мы направим главе государства для рассмотрения и подписания.

Мы предлагаем, я думаю, что это уже единственная вероятная дата даже по срокам, что выборы пройдут в последний возможный день – 18 февраля 2018 года. Видите, такое совпадение даже для тех, кто любит нумерологию. И пройдут они в соответствии с действующим законодательством.

Первый этап после объявления выборов – образование территориальных комиссий. Их в Беларуси будет 1315. Затем создаются окружные и районные комиссии, и начинается выдвижение кандидатов в депутаты. Оно проводится традиционными способами: от политических партий, от трудовых коллективов и от граждан путем сбора подписей.