Рост зарплат, перспективы строительства жилья и нововведения в ЖКХ: что обсуждают в Овальном зале парламент и правительство

Новости Беларуси. Все эти темы звучали 27 октября в Овальном зале, где собрались представители обеих палат парламента и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение строилось по принципу «вопрос-ответ». Депутаты спрашивают – министры отвечают.

С докладом выступил и вице-премьер Анатолий Калинин. По его словам ситуация в экономике складывается неплохо. Например, инфляция достигла исторического минимума. Уже переходя к деталям, вице-премьер сообщил, в 2018 году в Беларуси построят 3,5 миллиона квадратных метров жилья.