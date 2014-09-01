Тематический урок для членов Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов прошел в стенах Совета Республики

Новости Беларуси. Учебный год для многих стартовал с тематических уроков, в том числе и гостевых. Один из них прошел в стенах Совета Республики. В День знаний для членов Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов провели экскурсию по зданию сената и рассказали о его устройстве. Молодые люди увидели зал заседаний и узнали о процедуре голосования. В роли преподавателей выступили члены президиума.

Студенты и школьники смогли напрямую пообщаться с сенаторами. Больше всего молодежь интересовали вопросы образования, науки и культуры.

А председатель Совета Республики Анатолий Рубинов пообщался с юными слушателями на тему прав человека и о повышении престижа современного учителя в системе образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Статус учителя, его авторитет определяется прежде всего личностью этого учителя. Правда, можно сказать, что, конечно, надо, и это тоже важно, освобождать его от лишних бюрократических дел, потому что все эти оформления бумаг, отчетов, еще чего-то поглощают всю энергию, а ведь он должен сосредоточиться, он должен думать, все время искать какие-то подходы. Не просто излагать материал, как написано в учебнике.

Егор Макаревич, председатель Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов:

Для нас, членов Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов, весьма символично оказаться в этот день в самом центре законотворческой деятельности нашей страны. Сегодня нас, как молодежь, интересует система образования, кодекс об образовании, также интересен аспект того, что 2015 год объявлен Годом молодежи. И я уверен, что сегодня каждому молодому человеку интересен ряд определенных проектов, которые сегодня планируется реализовать в стране к 2015 году.