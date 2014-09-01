Заседание трехсторонней контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» прошло в Минске

Новости Беларуси. В Минске ищут пути выхода из сложной ситуации на востоке Украины. В белорусской столице проходит заседание трехсторонней контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народной Республик. Переговоры начались около двух часов назад.

Украину на встрече представляет экс-президент Украины Леонид Кучма, Россию – посол этого государства в Украине Михаил Зурабов, ОБСЕ – официальный представитель действующего председателя организации по вопросам урегулирования ситуации в Украине Адельхейд Тальявини.

Планируется, что стороны обсудят вопрос освобождения удерживаемых сторонами лиц, работу мониторинговой миссии ОБСЕ на украинско-российской границе и формат прекращения огня. Переговоры проходят за закрытыми дверями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Юруть, СТВ:

Белорусская столица снова стала переговорной площадкой для трехсторонней контактной группы. Украина — ОБСЕ — Россия решают, как урегулировать ситуацию на востоке Украины здесь, в тихом центре Минска. Встреча началась ровно в два часа по полудню в Доме приемов.

Сегодня здесь весьма оживленно. Журналисты караулят у входа вип-персон, которые воздерживаются от комментариев. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики единственный участник встречи, который заговорил с прессой перед заседанием.

Андрей Пургин, вице-премьер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики:

Фактически это начальная стадия переговоров, то есть мы пытаемся найти точки соприкосновения, как можно более сократить войну, жертвы. Мы привезли начальные предложения для начала какого-либо консультационного и в последствии переговорного процесса. То есть фактически сейчас произойдет обмен документами украинской стороны и нашей стороны, обмен видением, где мы можем нащупать точки соприкосновения и быть на каком-то этапе попутчиками.

Первые минские очные консультации трехсторонней контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» по урегулированию ситуации на востоке Украины с представителями руководства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики состоялись 31 июля в этом же составе. Во время проведения минского саммита была достигнута договоренность, что группа продолжит свою работу.

В основе переговоров и политический опыт, и знания дипломатии, и амбиции. Судя по настрою участников — разговор непростой. Видимо, поэтому протокольная съемка, а дальше диалог за закрытой дверью.

Кирилл Коктыш, кандидат политических наук, доцент кафедры Московского государственного института международных отношений МИД Российской Федерации:

Сегодня Беларусь получает уникальный шанс стать центром нового регионального объединения, который совместил бы восточное партнерство, которая, может быть, могла бы стать под другим названием, но тем региональным центром, который стал бы точкой сборки восточноевропейского региона. В Беларуси есть для этого достаточно выгодные позиции. Главная позиция, наверное, — членство в ТС. По сути, это вход на тот рынок, который будет закрыт для многих других.

Всеволод Шимов, политолог:

Беларусь удобна в этой ситуации как наименее ангажированный, игрок, не имеющий корыстных интересов в данном конфликте, поэтому для нашей стороны это, безусловно, тоже очень важный позитивный факт.

Во время проведения минского саммита на высшем уровне договорились, что эксперты продолжат работу, а Минск станет постоянной площадкой для переговоров по Украине. Цель все та же — найти компромисс.

Алексей Беляев, политолог:

Надо выделить позицию белорусского президента, который неоднократно заявлял, что роль как такового переговорщика ему претит, тем не менее он предоставляет эту нейтральную территорию для всех сторон конфликта и создаются здесь максимально комфортные условия для того, чтобы найти хотя бы какие-то точки соприкосновения.

Этот разговор длился практически 4 часа. Это еще одна возможность сделать шаг навстречу миру. Вопрос только в том, насколько стороны готовы к компромиссу. Ведь еще до начала встречи представитель ДНР оптимистично заявил, цитата: «обмен бумагами будет удачным». Всем бы хотелось мгновенного позитивного результата, но в реалиях это вряд ли возможно. Это, видимо, тот случай, когда дорогу осилит идущий.