Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Государственному таможенному комитету усовершенствовать работу в пунктах оформления. 26 сентября об этом шла речь на встрече главы государства с председателем таможенного комитета Юрием Сенько.

Александр Лукашенко обратил внимание, что намерен досконально проанализировать дела в таможенных органах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня интересуют факторы настораживающие. Я хочу полностью иметь информацию об услугах, которые мы оказываем Российской Федерации. Россия ведь только благодаря нашей таможне защищает свои интересы на западном направлении и опирается на таможенные органы Беларуси. Чтобы я был в теме и в курсе дела для разговора с руководством Российской Федерации, особенно в связи с эмбарго, которые ввели против стран Западной Европы и других государств. Какие проблемы, какие сложности, трудности. Эти вопросы меня прежде всего интересуют. Те вопросы, которые вы считаете нужным прежде всего рассмотреть.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Спасибо, уважаемый товарищ Президент. Как вы поручали, первое, что было сделано в таможенной системе, это проанализировано положение дел, как мы двигались раньше и что должны делать дальше. В течение 2015 года мы поработали в Таможенном комитете основательно над основными направлениями развития таможенной службы на период 2016-2020 года и на перспективу до 2025 года.

С начала 2016 года таможенники выявили 24 тысячи административных правонарушений, что на полторы тысячи больше, чем за аналогичный период 2015-го.

Основные показатели ведомства выполнены. В частности, поступление платежей в республиканский бюджет превысило 100% от планируемых. Хорошо себя зарекомендовала оперативная таможня, которая работает как на российском направлении, так и в зонах ответственности всех таможен Беларуси. Именно она выявила около 680 правонарушений.

Юрий Сенько:

Была заострена проблема, связанная с работой на российском направлении. Здесь Республика Беларусь четко выполняет функции, связанные с выполнением контроля за перемещением санкционных товаров. Мы защищаем фактически российскую сторону от незаконного перемещения этих товаров. По итогам 9 месяцев большое количество выявленных административных правонарушений, связанных с попытками перемещения санкционных товаров в сторону Российской Федерации, так и со стороны Российской Федерации в сторону Республики Беларусь.