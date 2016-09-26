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Президент провел рабочую встречу с председателем Государственного военно-промышленного комитета

26 сентября 2016 13:39
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Новости Беларуси. 26 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко также провел рабочую встречу с председателем Государственного военно-промышленного комитета Сергеем Гурулевым. Глава государства подробно интересовался положением дел в отрасли. Обсуждались как уже реализуемые проекты, так и перспективные планы организаций и предприятий, входящих в его систему.

Отдельное внимание было уделено экономическому положению военно-промышленного комплекса Беларуси. Президент дал ряд конкретных поручений по вопросам развития этой сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Военно-промышленный комплекс

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