Александр Лукашенко 28-30 сентября совершит государственный визит в КНР

Новости Беларуси. Президент Беларуси 28-30 сентября совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику. В Пекине запланированы переговоры Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам встречи ожидается подписание около 30 международных документов о развитии сотрудничества в политической, экономической и социальной сферах.

Также предусмотрен ряд других важных двухсторонних встреч. Ждут Президента Беларуси и в Пекинском университете. Здесь запланировано общение с руководством вуза и студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.