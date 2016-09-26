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Александр Лукашенко 28-30 сентября совершит государственный визит в КНР

26 сентября 2016 13:36
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 28-30 сентября совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику. В Пекине запланированы переговоры Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам встречи ожидается подписание около 30 международных документов о развитии сотрудничества в политической, экономической и социальной сферах.

Также предусмотрен ряд других важных двухсторонних встреч. Ждут Президента Беларуси и в Пекинском университете. Здесь запланировано общение с руководством вуза и студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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