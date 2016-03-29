Александр Лукашенко поручил активизировать переговорный процесс по вступлению Беларуси в ВТО

Новости Беларуси. Беларусь активизирует переговорный процесс по вступлению во Всемирную торговую организацию. Такое поручение 29 марта дал Президент Александр Лукашенко по итогам совещания о взаимодействии с ВТО. На встрече рассмотрели аргументы «за» и «против» присоединения Беларуси к этому международному экономическому объединению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу и откровенно публично: еще совсем недавно, вчера, нам говорили, что нас там, в общем-то, не хотели бы видеть. Сегодня нас уже активно к этому подталкивают. Кто? Что, у нас доброжелатели в мире есть? Нет. В экономике сплошная конкуренция. И я всегда, когда наши соперники подталкивают к каким-то вещам, серьезно задумываюсь, с чего бы это. Хотелось бы, чтобы и на этот вопрос был ответ. Но не видеть тех тенденций, которые сегодня происходят в мире, тоже, с другой стороны, печально. Вы знаете, два мощнейших союза фактически образованы. Один – на Западе, другой – на Востоке. Атлантический и Тихоокеанский. Что остается для Всемирной торговой организации в этом мире? Словом, надо сегодня определиться, что мы будем делать с Всемирной торговой организацией. Это правда то, что мы фактически на условиях России сегодня уже члены ВТО. Так? И не только России, а в комплексе России и Казахстана. Наши два главных союзника вступили во Всемирную торговую организацию. Нам приходится это учитывать. Но тем не менее мы имеем определенную степень свободы, не связанную правилами Всемирной торговой организации. Так вот эта степень свободы нам сегодня нужна или не нужна?

На сегодняшний день полноправными участниками ВТО являются 162 государства. Партнеры Беларуси по Евразийскому экономическому союзу уже работают по правилам Всемирной торговой организации. Это Казахстан, Россия, Армения и Кыргызстан.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Глава государства принципиально дал согласие на то, чтобы этот процесс был заметно активизирован, прежде всего белорусской стороной, но и мы рассчитываем, что в ближайшее время и наши партнеры по ВТО тоже окончательно сформулируют те свои предложения, которые они хотели бы видеть, на каких условиях Беларусь вступит в ВТО, с тем, чтобы мы активно, незамедлительно составили свой график переговорного процесса. И чтобы в ближайшее время мы историю этого переговорного процесса завершили и поставили точку. Вступать в ВТО будем.