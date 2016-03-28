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Договор о взаимодействии между Национальным собранием Беларуси и Национальной Ассамблеей Эквадора подписан 28 марта

28 марта 2016 13:50
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Новости Беларуси. 28 марта Председатель Национальной Ассамблеи Эквадора  встретилась с руководителями обеих палат белорусского парламента. Речь шла о развитии межрегиональных связей и укреплении сотрудничества на законодательном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итогом встречи стало подписание договора о взаимодействии между Национальным собранием Беларуси и Национальной Ассамблеи Эквадора. Также стороны поставили свои подписи под соглашением между Национальным собранием нашей страны и латиноамериканским парламентом.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
У нас четыре соглашения сегодня действуют, шесть – на завершающей стадии. Я хотел бы подчеркнуть то, что предметом обсуждения были детали реализации этих соглашений. Особенно это касалось вопросов взаимной защиты инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности. Вопросы, связанные с избеганием двойного налогообложения, и вопросы регулирования торгово-экономических соглашений.   

# Михаил Мясникович # Беларусь-Эквадор # Габриэла Риваденейра

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