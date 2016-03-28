Новости Беларуси. Президент Беларуси рассчитывает на дальнейший рост профессионализма парламента. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко. Речь шла в том числе о предстоящей избирательной кампании. Осенью в стране должны пройти выборы депутатов. По мнению Президента необходимо усилить работу в округах с населением, оказать местным властям дополнительную помощь в решении региональных проблем.

Александр Лукашенко также сообщил, что планирует принять участие в заключительном заседании парламента пятого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никогда не скрывали о том, что парламент должен быть своеобразной школой кадров. Люди здесь в течение четырех лет получают очень сильную подготовку. И потерять такой кадровый потенциал непозволительно. Поэтому надо посмотреть на депутатов, Владимир Павлович, наиболее способных, профессионально одаренных людей и желающих работать дальше. Мы должны их привлечь в народное хозяйство, в органы управления, вертикаль власти и так далее. Поэтому трудоустройство депутатов, по закону мы обязаны их обеспечить трудоустройством. А в общем-то я очень доволен работой нашего парламента. Без шума, без гвалта парламент делал свое дело. Люди у нас уже понимают и спрашивают конкретно: с депутатов – за депутатское, с Президента – за президентское, с Правительства – за правительственное, с местных органов власти за свое спрашивают. Это хорошее обучение наших людей. Но, тем не менее, ответственность наша высочайшая, потому что нас избирает народ, он видит нас, прежде всего. И я буду делать все для того, чтобы люди не предъявляли лишних претензий к нашему парламенту. И чтобы в будущий парламент были избраны еще более профессиональные и качественные депутаты по своему уровню.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Депутатский корпус выходит сейчас на завершающий этап своей работы. Тем не менее, мы не сбавляем темпы и все те законопроекты, которые находятся в Палате представителей, а на сегодняшний день их 62, будут рассмотрены качественно и в установленные сроки.

4 апреля начнет работу IX сессия Палаты представителей V созыва. Важными темами обсуждения станут вопросы антимонопольной политики, создания рабочих мест, продвижения интересов Беларуси за рубежом, подготовка бюджета на 2017 год.

Владимир Андрейченко:

На сессии также будут рассмотрены два кодекса. Это кодекс о культуре и о судоустройстве и статусе судей. Президент Республики Беларусь поручил провести широкое общественное обсуждения законопроекта об обращении с животными, который поступил в Палату представителей. Поэтому работа будет организована самым тщательным образом, постараемся эту работу провести до 1 июля.