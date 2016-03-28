Александр Лукашенко встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Эквадор

Новости Беларуси. Близкие перспективы сотрудничества с далеким Эквадором. Президент Александр Лукашенко 28 марта встретился с председателем Национальной Ассамблеи этой латиноамериканской страны Габриэлой Риваденейра. Налаживание тесного партнерства между государствами должно поспособствовать улучшению благосостояния двух народов. В основе сотрудничества – экономика.

Эквадор по-испански значит «экватор». Страна на самом деле расположилась по обе стороны от него. Недалеко от столицы Кито проходит нулевая отметка экватора. Это место называется центром мира. Географическая отметка есть и в Беларуси, где располагается центр Европы. Не только особенное положение на карте делает страны ближе. В основе двустороннего сотрудничества – экономика.

Беларусь поставляет в эту латиноамериканскую страну калийные удобрения и продукцию черной металлургии. Импорт составляют цветы, фрукты и морепродукты.

В Кито сейчас плюс 20, в Беларуси – прохладнее. Разницу температур компенсировали по-настоящему теплым приемом.

Начало политического диалога было положено еще в 2012 году. Тогда Президент Беларуси впервые посетил Эквадор с официальным визитом. Встречи на высшем уровне проходят достаточно часто. В последний раз лидеры двух стран виделись в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН. Выйти на новый уровень сотрудничества стороны планируют в ходе визита Александра Лукашенко в Эквадор осенью 2016 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне очень приятно, что такая далекая географически, но очень близкая по духу нам страна и ее представитель сегодня в Беларуси. Я помню свой визит в Эквадор. Это уникальная – не просто прекрасная, а уникальная страна. Мы готовим визит в Эквадор на самом высоком уровне. Идут наработки, прежде всего торгово-экономического характера. Мы должны реализовать наши договоренности, которых мы достигли с Рафаэлем (прим. – Рафаэль Корреа – президент Эквадора) во время моего посещения Эквадора. Я думаю, мы очень быстро сможем подготовить программу этого визита.

Очень хорошо, что мы устанавливаем тесные межпарламентские связи между двумя странами. Я уверен, что это будет основа для развития всех наших отношений – и на политическом уровне, и в торговле, в инвестировании, в продвижении тех совместных проектов, о которых мы когда-то договаривались.

У вас создана своеобразная межпарламентская ассамблея Латинской Америки. Я очень надеюсь на ваше содействие в продвижении интересов Беларуси в этом парламентском измерении.

Еще раз хочу подчеркнуть: благосостояние вашего народа и белорусского народа – а цели у нас общие, политика у нас схожая – будут зависеть от того, насколько мы сможем укрепить наш фундамент сотрудничества: торговля и экономика.

Габриэла Риваденейра в Беларуси впервые. Несмотря на достаточно молодой возраст для политика (ей чуть больше 30), она занимала важные посты в Эквадоре. Некоторое время была губернатором одной из провинций, а в 29 лет стала у руля парламента страны. Габриэла Риваденейра возглавляет и Латиноамериканский парламент, в составе которого 23 государства. В Парлатино в качестве наблюдателя входит и Беларусь.

Габриэла Риваденейра, председатель Национальной Ассамблеи Республики Эквадор:

Хочу передать самые теплые пожелания от президента Эквадора Рафаэля Корреа, который в ожидании вашего визита. Надеемся, в этом году визит состоится, и он принесет большой успех нашим отношениям. Президент Корреа также передает белорусскому народу самые наилучшие пожелания в связи с 70-летием Великой Победы. Белорусский народ отличился стойкостью и мужеством в годы войны, а сейчас многого достиг в своем мирном развитии.

Не только политические, но и экономические ниточки связывают две страны. Экономику Эквадора во многом определяет климат. Местные говорят, что за день у них может поменяться четыре сезона. От этого и пляшут многие экспортные позиции. Например, розы. Импортеры на эти цветы слетаются как пчелы на мед. Доходы от их продажи в 2015 году составили более 280 миллионов долларов.

Эквадор – еще и крупнейший в мире поставщик бананов. Эти фрукты – второй товар по объему продаж после нефти. Кстати, разрабатывают месторождения «черного золота» в Эквадоре с помощью наших технологий. «Белоруснефть» недавно заключила контракт с эквадорскими партнерами на 15 лет. Наши специалисты готовы приложить руку и к возведению школ и завода по производству стеклотары в Эквадоре. В планах – наладить поставки в эту страну и отечественных беспилотников.

Габриэла Риваденейра, председатель Национальной Ассамблеи Республики Эквадор:

Как председатель Парлатино хочу заверить, что мы заинтересованы в укреплении межрегионального сотрудничества между странами Латинской Америки, Карибского бассейна и государствами на вашем континенте. Сотрудничество между нашими странами на равных условиях важно для создания мультиполярного мира.

В 2015 году совместный товарооборот составил 77,5 миллионов долларов.

Как взять новую высоту в сотрудничестве, говорили и на встрече с руководителями обеих палат белорусского Парламента. Сегодня в разработке шесть соглашений, в том числе в сфере торговли, сельского хозяйства, науки и образования. Итогом переговоров стало подписание соглашения о сотрудничестве между Парламентами двух стран.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Предметом обсуждений были детали реализаций этих соглашений, особенно это касалось вопросов взаимной защиты инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности. Много мы уделили внимания деталям подготовки кадров как на уровне высших учебных заведений, так и подготовке кадров массовых рабочих специальностей.

Налаживать образовательные мосты решили уже сейчас. Габриэла Риваденейра выступила с лекцией перед студентами Академии управления при Президенте Республики Беларуси. Этот вуз недавно подписал соглашение о сотрудничестве с Институтом высших исследований Эквадора.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

В ближайшее время мы планируем подписать соглашение о взаимном признании дипломов о высшем образовании. И мы надеемся, что количество эквадорских студентов, обучающихся в вузах Республики Беларусь, будет расти. Мы будем сотрудничать в этом направлении с вашей страной, особенно по подготовке служащих для госсектора.

В нашей стране сейчас учатся более 40 студентов из этого латиноамериканского государства. В основном они постигают технические специальности, которые особенно востребованы на их родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Эспиноза, студент Белорусского национального технического университета (Эквадор):

Беларусь очень красивая, но очень холодно. Люди очень красивые, они много помогают.

Символический жест – отдать дань памяти героизму белорусского народа. Высокие гости нашей страны, независимо от того, с какого континента они прибывают, возлагают венок к монументу Победы. Неспроста в плотном графике делегации и посещение Музея Великой Отечественной войны. Одним словом, стороны проявляют взаимный интерес в самых разных сферах. Судя по риторике переговоров, многие инициативы будут реализованы уже в ближайшее время.