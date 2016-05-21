Александр Лукашенко: «Понтифик абсолютно согласен с тем, что ему пора приехать в Беларусь»

Новости Беларуси. Развитие отношений Беларуси с Римско-католической церковью обсудили 21 мая Александр Лукашенко и Папа Римский Франциск. Встреча прошла в Апостольском дворце в Ватикане.

По традиции во дворе Святого Дамазо выстроился почетный караул швейцарских гвардейцев. Главу белорусского государства встретил префект Святого Престола. В сопровождении членов официальной делегации и почетных встречающих они прошли через залы Апостольского дворца к Папской библиотеке. Здесь Александра Лукашенко приветствовал понтифик Франциск.

Александр Лукашенко и Папа Римский Франциск провели встречу в формате «один на один». В присутствии членов официальной делегации стороны обменялись подарками. Президент Беларуси преподнес в дар понтифику копию креста Евфросинии Полоцкой, модель кареты и голографическую икону. Папа Римский Франциск подарил Александру Лукашенко три написанных им документа о Евангелии, охране природы и семье. Еще один подарок понтифика – художественное изображение оливкового дерева, которое является символом мира. Как подтверждение мирной миссии, которую взяла на себя Беларусь.

После аудиенции у Папы Римского Александр Лукашенко встретился с Государственным секретарем Ватикана. Позже в интервью журналистам белорусский Президент отметил, что папе Римскому пора приехать в Беларусь и встретиться с Патриархом русской православной церкви на белорусской земле. Это общение могло бы поспособствовать миротворческому процессу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я высказал мысль, что пора приехать в Беларусь и вместе с нашим патриархом встретиться с нашими жителями. Я уверен, что там будет не один миллион человек, которые бы хотели видеть это рукопожатие не в далекой Кубе в аэропорту, а на земле, которая находится в центре Европы и, слава богу, которую не затронули те катаклизмы (и он это тоже подчеркнул), которые произошли в постсоветских республиках и республиках Восточной Европы после распада Советского Союза. Поэтому все в руках господа. Если он благословит, то наши высшие иерархии католической и православной церквей встретятся на белорусской земле. Думаю, что пригласят туда и представителей мусульманского мира, и иудеев, и других конфессий. Повод может быть разный, но самый святой повод, как предлагают наши священнослужители многие, – почесть, дань уважения погибшим в Первой и Второй мировой войне.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил схожесть его взглядов и жизненных принципов с теми, которых придерживается Папа Римский. Их встреча прошла в очень дружественной и теплой атмосфере.

Александр Лукашенко:

Прошла она очень хорошо. Просто лучше не бывает, чтобы вы знали. Мы близки с ним идеологически, у нас одинаковые принципы и взгляды на мироустройство, на развитие, на те принципы, которые я проповедую как Президент. Так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которых придерживается Папа Франциск. И на основании этого у нас состоялся очень душевный, теплый, приличный разговор. Понтифик абсолютно согласен с тем, что ему пора приехать в Беларусь. Он очень хорошо осведомлен о ситуации в Беларуси, как среди католиков, так и православных основных конфессий. Он очень хорошо знает о межконфессиональном согласии, которое царит у нас, о ситуации в социальной сфере, в экономике.

21 мая Александр Лукашенко посетил выставку белорусских икон, которая развернулась в музее Ватикана. Экспозиция приурочена к внеочередному юбилейному святому Году милосердия, который объявлен Папой Римским Франциском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.