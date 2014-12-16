Александр Лукашенко подписал решение и Директиву на оборону Беларуси

Новости Беларуси. План обороны государства представили 16 декабря президенту. Тема более чем актуальная. Ведь никогда еще в современной истории конфликты не развивались так непредсказуемо и стремительно. На заседании Совета безопасности Александру Лукашенко доложили о том, как развивается ситуация в мире, прежде всего, в военной сфере.

Это заседание Совбеза — плановое. В зале все, кто, так или иначе, в ответе за безопасность страны: и социальную, и политическую, но главное — военную. На повестке — план обороны государства. Его утверждают раз в пять лет.

В Документе стараются прописать всевозможные негативные сценарии. И что еще важнее — какой будет реакция в Беларуси на потенциальную угрозу.

Открывая заседание, президент особо подчеркивает — воевать никто не собирается, но всегда нужно быть готовыми дать отпор.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пожалуй, никогда еще в современной истории взгляды на военное дело не менялись столь радикально и быстро. И никогда еще конфликты не вспыхивали и не развивались так непредсказуемо и стремительно. Это, к сожалению, наша реальность, в которой мы живем и на которую мы не просто должны реагировать, а делать соответствующие выводы и практические шаги в этом направлении.

Последние события в мире заставляют всегда быть на страже. Стреляют не где-то на ближнем Востоке, а под боком у Беларуси. Непрекращающиеся кровопролитие в Украине — горький урок для любого государства. Политические противоречия, коррупция, слабая система безопасности привели к Майдану и гражданской войне.

Настораживает и активность НАТО вдоль белорусских границ. Североатлантический альянс разворачивает военные объекты в Польше и странах Балтии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все это свидетельство того, что нам необходимо развивать и укреплять свою обороноспособность. При этом я не хочу прятать и восточное направление в данной ситуации. Мы с вами когда-то констатировали, что главные угрозы для нашей страны кроются в экономике, другой какой-то угрозы, в том числе со стороны неправительственных организаций, некой радикальной оппозиции, еще чего-то, нет и быть не может. Худо-бедно власть еще соответствует интересам народа. Но экономика для любого государства – очень опасное направление удара, особенно для нас в этой ситуации, особенно для экспортно-ориентированной экономики.

Поведение сегодня нашего восточного родного брата не может не настораживать. Но мы пока не делаем из этого каких-то выводов, я в том числе, до разговора с президентом России. Я хочу все-таки выяснить: зачем нужна такая политика Российской Федерации в отношении Беларуси. Но не учитывать это, конечно же, нельзя. Мы не драматизируем ситуацию, еще раз подчеркиваю. Мы просто хотим ясности.

Все должны понимать, что никому не будет позволено разговаривать с нашей страной с позиции силы. Мы не гигантское государство, не обладаем мощью ядерного оружия, но наша армия достаточно боеспособна, чтобы ответить на любую угрозу. И не только армия – весь народ. Мы не хотим больше ходить под плеткой и чтобы нами понукали изо дня в день, из часа в час. Поэтому мы будем беречь свой кусок земли, свою государственность и свою независимость. Мы ясно понимаем, что стабильность и безопасность страны – это то, что в первую очередь обеспечивает устойчивое развитие государства. Мы не ставим своей целью развязать войну, но обязаны делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить военную безопасность и социально-политическую стабильность в обществе.

Понятно, что большая часть этой встречи прошла за закрытыми для прессы дверями. Часть информации общественному разглашению не подлежит.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если кто-то думает, что мы специально нагнетаем обстановку внутри нашего общества и государства, если кто-то думает, что мы специально ищем неких внешних врагов, то глубоко заблуждается. У нас как раз такой период развития и существования государства, когда нам не нужны ни внешние враги, в виде какого-то пугала, ни какая-то внутренняя настороженность. Нам нужны мир и покой. Только в этой ситуации мы сможем достойно развиваться и противостоять любым вызовам.

На заседании Совета безопасности обсудили меры по предотвращению, прежде всего, военных угроз. Президент выслушал анализ ситуации в стране и мире от экспертов Минобороны.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Президент заслушал ряд должностных лиц по осуществлению этого плана в жизнь и по обеспечению этого плана. Вник детально во все вопросы и поставил ряд задач, которые касаются в первую очередь того, что многовекторность плана предполагает определенные нюансы в обеспечениях на различных этапах обстановки.

По итогам Александр Лукашенко как Главнокомандующий Вооруженными Силами утвердил несколько важных документов. Президент подписал решение и Директиву на оборону государства. При необходимости план может быть скорректирован, но основа уже есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.