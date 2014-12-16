Александр Лукашенко: Никому не будет позволено разговаривать с нашей страной с позиции силы

Новости Беларуси. В Беларуси должно быть сделано все для военной и социально-политической безопасности. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на заседании Совета Безопасности, где рассматривали план обороны государства. Он рассчитан на 5 лет. В документе постарались прописать все негативные сценарии потенциальных угроз и реакцию на них.

Обстановка вокруг республики постоянно меняется. Конфликты в мире вспыхивают стремительно и непредсказуемо. Сегодня широко используют придуманную западными экспертами стратегию непрямых действий. Когда для того, чтобы расшатать страну задействуют неправительственные организации с радикальными взглядами. В ход идет сегодня и война информационная.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Непрекращающееся кровопролитие в Украине – поучительный урок для любого суверенного государства. Не менее настораживает наращивание военного потенциала НАТО на западных границах. Растущее количество мероприятий подготовки сил Североатлантического союза, усиление разведывательной деятельности, развертывание военных объектов на территории Польши и стран Балтии позволяют сделать вывод о том, что Запад целенаправленно продолжает делать ставку на военную силу для обеспечения своих геополитических интересов. Все это свидетельство того, что нам необходимо развивать и укреплять свою обороноспособность. При этом я не хочу прятать и восточного направления в данной ситуации. Мы с вами когда-то констатировали, что главные угрозы для нашей страны кроются в экономике. Другой, иной какой-то угрозы, в том числе со стороны неправительственных организаций, некой радикальной оппозиции, еще чего-то, нет и быть не может. Худо-бедно власти еще соответствуют интересам народа. Но экономика для любого государства – очень опасное направление удара, особенно для нас в этой ситуации, особенно для экспортно-ориентированной экономики.

Поведение сегодня нашего восточного родного брата не может не настораживать. Но мы пока не делаем из этого каких-то выводов, я в том числе, до разговора с президентом России. Я хочу все-таки выяснить: зачем нужна такая политика Российской Федерации в отношении Беларуси. Но не учитывать это, конечно же, нельзя. Мы не драматизируем ситуацию, еще раз подчеркиваю. Мы просто хотим ясности.

Все должны понимать, что никому не будет позволено разговаривать с нашей страной с позиции силы. Мы не гигантское государство, не обладаем мощью ядерного оружия, но наша армия достаточно боеспособна, чтобы ответить на любую угрозу. И не только армия – весь народ. Мы не хотим больше ходить под плеткой и чтобы нами понукали изо дня в день, из часа в час. Поэтому мы будем беречь свой кусок земли, свою государственность и свою независимость. Мы ясно понимаем, что стабильность и безопасность страны – это то, что в первую очередь обеспечивает устойчивое развитие государства. Мы не ставим своей целью развязать войну, но обязаны делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить военную безопасность и социально-политическую стабильность в обществе.

На заседании Совбеза обсудили меры по предотвращению прежде всего военных угроз. Президент выслушал анализ ситуации в стране и мире от экспертов Минобороны.

По итогам Александр Лукашенко – Главнокомандующий Вооруженными Силами – подписал решение и Директиву на оборону государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.