Президент назначил Андрея Галя главой Администрации Китайско-белорусского индустриального парка и сделал ряд других назначений

Новости Беларуси. Кадровый день у президента завершился рядом назначений. Итак, работать в новых должностях теперь будут два десятка человек. Так, депутат Марат Жилинский возглавил Академию управления при Президенте. Главой Администрации Китайско-белорусского индустриального парка стал Андрей Галь. До этого он был заместителем председателя Мингорисполкома.

Сегодня — кадровый день у главы государства. Назначая и согласовывая на высокие должности в ключевых сферах, президент лично встречается с претендентами. Науке и образованию в нашей стране внимание особое, причем на самом высоком уровне.

Марат Жилинский из семьи педагогов, в нынешнем созыве депутат Парламента тоже занимался наукой и образованием уже на законодательном уровне. Александр Лукашенко назначил его ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Александр Лукашенко:

Мы готовим кадровый резерв управленцев - нас всех, кто здесь присутствует. Мне хотелось бы открыть папку при назначении, допустим, Ваши документы и Проект Указа, посмотрел. «Жилинский Марат Геннадьевич. Закончил Академию Управления.» Всё! Это 50% и больше того, что я могу не глядя его назначать. Потому что он отобран, может быть, даже в школе. У него есть задатки будущего руководителя. Ему надо образование дать, посмотреть: он наукой будет заниматься, управлением или еще чем-то. Его надо доводить до ума и дальше направлять по ступенькам на руководящую работу, на землю (на Великий камень или «Строймаш»), чтобы он почувствовал что-то. Но он должен быть в нашем банке данных. Мы его должны вести по жизни. Получилось, он понюхал этой жизни? Давайте его из научно-практического центра земледелия или биоресурсов дальше, посмотрим, на руководящие должности. Или через науку. Это для меня важно.

У Вас непростая задача и времени на раскачку нет. Вы человек хоть молодой, но опытный уже. Вы поработали в Парламенте, сверху посмотрели эту жизнь. Вы фактически от этого «станка» пришли.

Вы были студентом, в ВУЗе работали, знаете, что такое преподавательская работа, тем более, у Вас традиция уже семейная: родители - учителя, преподаватели. Вам карты в руки.

Но ответственность очень будет серьезная.

Академия управления - не просто вуз в классическом понимании. О том, что это учреждение должно стать элитарным и в формировании кадровой политики государства и в науке, и в образовании говорил и глава государства.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Академия должна найти свое место в кадровой политике государства. Особое внимание президент уделил подготовке и переподготовке с кадрами. То есть, по сути, представляется, что Академия должна заниматься в том числе вопросами не только теоретического плана, но и практического взаимодействия с теми же предприятиями, различного рода государственными организациями.

Теперь уже бывший заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Галь назначен главой Администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Там планируют строить высокотехнологичные и экспортно-ориентированные производства.

Андрей Галь, глава государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

Глава государство коротко охарактеризовал те проблемы, которые сегодня есть в освоении и в работе индустриального белорусско-китайского парка. Поставил задачи, которые необходимо реализовать и обратил внимание на необходимость и значимость тех совместных проектов, которые Республика Беларусь имеет с Китайской Народной Республикой.

На место Андрея Галя в Минскую мэрию сегодня же согласовали Виктора Лаптева. Зампредседателя Мингорисполкома до этого возглавлял управление в Госконтроле, курировал строительство и ЖКХ. Поэтому «болевые точки» столицы ему известны. Президент поинтересовался его видением решения насущных проблем.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Проблема долгостроев. Я думаю, что она до конца еще не ушла. И ее решение в том, чтобы начинать с самого начала.

Александр Лукашенко:

Сколько у вас проблемных домов?

Виктор Лаптев:

Всего 172 дома в настоящее время строятся действительно проблемных. В процессе решения сейчас четыре дома и порядка 15-ти могут быть на подходе. Нужно ускорение. Но посмотрев подходы, здесь нужно начинать с начала, чтобы ту тенденцию в корне переломить. нужно начинать по всем 172-м домам. Это будет возложено на администрации: смотреть графики на руках у каждого специалиста, распределить между ними дома, чтобы эту ситуацию переломить. Переломить появление проблемных домов.

Обновлен руководящий состав и местной вертикали. Ивьевский район возглавил Александр Булак. Председателем Сморгонского райисполкома согласован Геннадий Хоружик.

Геннадий Хоружик, председатель Сморгонского районного исполнительного комитета:

Сморгонский район характеризуется большим количеством промышленных предприятий. Это и тракторный завод, и завод станкостроения, и новое предприятие «Кроноспан». И, само собой, сельское хозяйство. Поэтому в целом глава государства поставил задачу о дальнейшей эффективности работы предприятий и экономических вопросах по сельскому хозяйству.

Александр Лукашенко пообщался с каждым. Разговор не только о предстоящей работе, но и об уже проделанной. Все они руководили предприятиями - кто промышленным, кто сельскохозяйственным. Сейчас им предстоит стать в буквальном смысле топ-менеджерами районного масштаба.

Александр Лукашенко:

В общем, мужики, учить вас не стану. Год особый. Ситуация непростая. Вы видите, как просела Россия - это наш основной рынок. Вы видите, что творится в Украине - один из основных наших рынков - война идет, им сегодня не до покупок. Тем более сложно-бытовой техники и сложно-технической, скажем так, продукции - МАЗов наших, БелАЗов, тракторов и так далее. Но это не значит, что мы с вами сложим руки и будем ждать лучших времен. Нет. Что только можно сегодня, мы должны сделать, дабы спасти наше производство и не выкинуть людей на улицу. Надо диверсифицировать наш экспорт. мы не можем все время молиться на одну Россию, хоть это и братская нам страна. Потому что видите: один этот рынок обвалился - и мы следом полетели. Да, у нас когда-то 85% продавалось на российский рынок, сегодня уже 40-45%. Да, мы уменьшили зависимость от одного рынка, но, как видно, этого еще мало. Плюс добавилась Украина. Не думаю, что лучше обстановка там. И в Казахстане. Поэтому любой ценой мы должны выходить на новые рынки. И это можно. Об этом свидетельствует то, что тот «Белкалий» или «Белнефтехим», который постоянно давили, в том числе американцы, сегодня эти предприятия вышли и на американские рынки. Сняты всякие санкции и мы с ними торгуем. Значит можно. Поэтому имейте в виду: чужих предприятий на территории ваших районов нет. Они все ваши. Ситуация, еще раз подчеркиваю, в мире непростая, а тем более в нашем регионе. Должен сказать, что такой ситуации вообще никогда не было. И нам в этой ситуации надо показать свою состоятельность.

Вячеслав Реут назначен директором департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Кадровые изменения и в диппредставительствах. Николай Демчук назначен постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ. Генконсулом в итальянском Милане будет Ольга Долгополова, такую же должность в латвийском Даугавпилсе займет Владимир Климов.

Также Глава государства сегодня согласовал Игоря Луцкого первым заместителем министра информации, а Максима Ермоловича первым замом министра финансов.

Дмитрия Лапко - зампредседателем Правления Нацбанка.