Депутат Марат Жилинский возглавил Академию управления при Президенте

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 15 декабря ряд кадровых назначений. Новые должности получили два десятка человек. Главой Администрации Китайско-белорусского Индустриального парка стал Андрей Галь. До этого он был заместителем председателя Мингорисполкома. На эту должность Президент согласовал Виктора Лаптева, работавшего ранее в Комитете госконтроля. Обновлен состав и местной вертикали.

Депутат Марат Жилинский назначен ректором Академии управления при Президенте.

Александр Лукашенко:

Мы готовим кадровый резерв управленцев - нас всех, кто здесь присутствует. Мне хотелось бы открыть папку при назначении, допустим, Ваши документы и Проект Указа, посмотрел. «Жилинский Марат Геннадьевич. Закончил Академию Управления.» Всё! Это 50% и больше того, что я могу не глядя его назначать. Потому что он отобран, может быть, даже в школе. У него есть задатки будущего руководителя. Ему надо образование дать, посмотреть: он наукой будет заниматься, управлением или еще чем-то. Его надо доводить до ума и дальше направлять по ступенькам на руководящую работу, на землю (на Великий камень или «Строймаш»), чтобы он почувствовал что-то. Но он должен быть в нашем банке данных. Мы его должны вести по жизни. Получилось, он понюхал этой жизни? Давайте его из научно-практического центра земледелия или биоресурсов дальше, посмотрим, на руководящие должности. Или через науку. Это для меня важно.

У Вас непростая задача и времени на раскачку нет. Вы человек хоть молодой, но опытный уже. Вы поработали в Парламенте, сверху посмотрели эту жизнь. Вы фактически от этого «станка» пришли.

Вы были студентом, в ВУЗе работали, знаете, что такое преподавательская работа, тем более, у Вас традиция уже семейная: родители - учителя, преподаватели. Вам карты в руки.

Но ответственность очень будет серьезная.