День единения Беларуси и России отмечается 2 апреля в двух странах

Новости Беларуси. День единения. Праздник двух братских народов отмечают в Беларуси и России.

2 апреля 1996 года президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Борис Ельцин подписали в Москве Договор о Сообществе двух стран. И уже спустя год был подписан документ о Союзе двух государств.

С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов наших стран.

Именно Союз Беларуси и России стал хорошим фундаментом для других форм интеграции на постсоветском пространстве. В 2015 году начал работать Евразийский экономический союз.

И, по словам госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, сейчас прорабатываются новые направления сотрудничества.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Речь идет о поисках неких форм взаимодействия то ли в виде слияния, то ли создания холдингов, то ли каких-то инвестиционных схем. Это МАЗ, КамАЗ, МЗКТ (подразделение КамАЗа с российской стороны). Прошли очень сложный этап оценки активов, особенно в области микроэлектроники. И ведутся уже обсуждения каких-то конкретных экономически-организационных структурных схем. Политически и та, и другая сторона нацелены на достижение положительного результата. Это совершенно очевидно.

Народы двух стран с Днем единения поздравил председатель Высшего Госсовета Союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Особенность сегодняшнего праздника в том, что он отмечается накануне судьбоносной даты – 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно тогда в жестоких сражениях советский народ отстоял свободу и независимость своей Родины и освободил от фашистского рабства всю Европу. Совместными усилиями мы бережно храним и передаем потомкам память о великих свершениях поколения победителей. Вместе стараемся противостоять предпринимаемым в последнее время попыткам фальсификации истории и принижения значимости их беспрецедентного подвига. История неоднократно доказывала: только вместе мы способны достойно ответить на любые вызовы и угрозы. Сегодня, когда международное сообщество переживает сложное время конфликтов и кризисов, наше единство имеет особую ценность», – говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства направил поздравление и президенту России. Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит огромный личный вклад Владимира Путина в белорусско-российские интеграционные процессы.

Александр Лукашенко также направил поздравление председателю Совета министров Союзного государства, премьер-министру России Дмитрию Медведеву и другим политическим и общественным деятелям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 апреля в столицах Беларуси и России пройдут торжества. В Минске праздничный концерт состоится в Белгосфилармонии. Объединяющей темой стала площадь Победы, как символ мужества и территория мира. После торжественной части зрителей ждет встреча с белорусскими и российскими артистами.

В Москве торжественный вечер пройдет в Государственном театре эстрады. Основным лейтмотивом праздника станет тема 70-летия Победы. В концерте «Наследники Победы. Место встречи Белорусский вокзал», выступят известные коллективы, артисты театра и кино. А в московском Доме музыки пройдет специальный концерт Президентского оркестра, посвященный Дню единения народов Беларуси и России.