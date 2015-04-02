Общий рынок ЕАЭС, борьба с коррупцией и белорусское гражданство по новым правилам – 2 апреля у парламентариев стартовала весенняя сессия

Новости Беларуси. Общий рынок в рамках ЕАЭС, борьба с коррупцией и белорусское гражданство по новым правилам. У парламентариев стартовала весенняя сессия. На повестке у Национального собрания десятки законопроектов. Среди них и те, что получили общественный резонанс. С итогами первого делового дня – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Каникулы у депутатов закончились сегодня. Хотя ими время между сессиями назвать сложно. Парламентарии работали. В том числе и на внеочередных заседаниях. Поэтому нынешнюю встречу начали активно. К примеру, дополнения в закон о гражданстве приняли в первом чтении.

Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Дети, рожденные на территории Республики Беларусь от родителей, которые не являются гражданами республики Беларусь, по рождению становятся гражданами Республики Беларусь.

При этом для некоторых процесс получения гражданства упростили. Это касается детей тех белорусов, которые еще при БССР уехали из страны. Их ждут обратно. От вопросов этнических, депутаты перешли к промышленным. Контроль за опасными производствами усилят. Это предусматривает очередной законопроект.

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Любой опасный производственный объект еще до начала эксплуатации будет включаться в государственный реестр опасных производственных объектов. И исключаться из него только после вывода из эксплуатации. Из реестра он не пропадет, а значит, не выпадет из поля зрения надзорных органов, что будет являться одним из важнейших гарантов обеспечения безопасности.

Похожий список планируют ввести для природоохранных зон. Ими в стране считаются семь процентов от территории – это заказники и национальные парки. Там создадут специальные комиссии. Они будут, грубо говоря, охранять природу и развивать туризм. За тем, чтобы без взяток, проследит МВД. Глава ведомства рассказал журналистам о готовящемся законе против коррупции.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Безусловно, мы принимали участие самое непосредственное, готовили этот законопроект наравне с другими госорганами. Дух закона, который был озвучен и поддержан людьми, соблюден в этом законе.

О геополитике же говорили 2 апреля в Совете Республики. Там также стартовала весенняя сессия. Михаил Мясникович призвал быстрее создавать общий рынок. Евразийского экономического союза. В частности – убрать барьеры во взаимной торговле, которых, как и проблем в сфере услуг и валютных отношений, немало.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Все более важное значение приобретает вопрос унификации законодательства. Во многом это наш участок работы. Но в Евразийском экономическом союзе парламентское измерение отсутствует. Хотя это вовсе не означает, что Совет Республики должен стоять в стороне и не заниматься приведением национального законодательства в соответствии с нормами договора о Евразийском экономическом союзе.

Парламентарии же, планируется, рассмотрят больше 70 законопроектов. Это обычный для них объем работы. Кроме этого будут и выездные семинары. В общем, этот законотворческий сезон обещает стать насыщенным.