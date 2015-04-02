Интервью Александра Лукашенко для Bloomberg и мнение экспертов относительно поднятых тем

Новости Беларуси. Об отношениях с Россией, экономике Беларуси и ситуации в Украине. 2 апреля агентство «Блумберг» выпустило в телеэфир эксклюзивное интервью с президентом Александром Лукашенко. Глава государства около полутора часов общался с ведущим журналистом лондонского офиса крупнейшего медиахолдинга Райном Чилкотом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для британского журналиста это не первая беседа с белорусским президентом. Ради интервью встречались 14 лет назад. Тогда еще Райан Чилкот работал на телеканале CNN. За это время поменялось многое: сегодня он ведущий журналист крупнейшего медиа-холдинга «Блумберг», работает в Лондоне. То, как изменилась Беларусь, репортер сразу подметил в своем твитер-аккаунте по приезду. Мол, вот оно новое лицо минского аэропорта.

Впрочем, за это время менялась не только Беларусь, но и обстановка вокруг страны, поэтому так много вопросов прозвучало о международной ситуации. В частности, британского журналиста интересовал взгляд политика Лукашенко на события в Украине. Именно Минск стал площадкой для дискуссии «нормандской четверки», где были сделаны первые шаги к урегулированию ситуации. Все переговоры прошли на глазах белорусского лидера. Александр Лукашенко ратует за мирное разрешение этого конфликта. Пока ситуация на Донбассе остается нестабильной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я считаю, что сегодня не упущен момент. И ради того, чтобы Украина осталась единой и целостной, надо выполнить минские соглашения, под которыми стоят подписи и руководства Украины.

Райан Филлип Чилкот, корреспондент «Блумберг-ТВ» (Великобритания):

Все-таки минские соглашения пока вроде бы более или менее выполняются, но мира нет. Значит, чего-то еще не хватает. Чего не хватает?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы знаете, как бы ни было сложно, со стороны советовать проще. Я со стороны – мне проще. Но я так думаю, а как бы я повел себя на месте руководителя Украины. Вы знаете, человеческая жизнь, тем более человеческие жизни, гораздо ценнее и дороже любых конфликтов, территориальных претензий и прочего. Ради жизни людей, чтобы не гибли люди, молодые люди, я бы пошел на контакты с любыми. И здесь не избежать конкретных контактов с нынешними руководителями ДНР и ЛНР.

Все понимают, что надо в Украине какие-то изменения. Эти изменения без изменений в Конституции невозможны.

Это интервью стало эксклюзивом медиа-холдинга «Блумберг». Он объединяет сразу несколько информационных площадок — радио, телевидение, журналы, сайты, мобильные приложения. Потенциальная аудитория находится в 200 странах мира. Центральный офис располагается в Нью-Йорке.

Кстати, в этом интервью президент Беларуси рассказал, что его настораживает тот факт, что к разрешению украинского кризиса не подключились Соединенные Штаты. Эксперты говорят, что эта мысль вполне логична. До полного мира в Украине еще далеко, но при желании всех важных мировых игроков есть шанс исправить ситуацию.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Многие аспекты украинской трагедии нельзя понять, если не понимать, что, в принципе, это в том числе и своеобразная борьба России и США за сферы влияния. И то, что у Америки есть очень популярная идея направить вооружение на территорию Украины, сами понимаете, тушить пожар войны, подбрасывая снаряды, танки и артиллерийские орудия, вряд ли уместно.

После всех событий в Украине обстановка в регионе уже другая. Но вот на отношения Беларуси и России никак не повлияла, считает Александр Лукашенко. В разговоре затронули тему союзных отношений. А есть ли «раздрай» между давними партнерами? - всё пытаются добиться на Западе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень много людей в России среди политиков, которые мыслят имперски и иначе не видят как то, что Беларусь должна быть неким Северо-Западным краем. Очень много таких людей. На это мы тоже даем конкретный ответ: мы не будем Северо-Западным краем, как и не будем никогда, как я это понимаю, конфликтовать с Россией. Руководство России никогда не ставило напрямую так вопрос, что Беларусь должна быть в составе России. Были какие-то, знаете, намеки в прошлом, на что было очень жестко отреагировано с моей стороны: мы были и есть суверенное независимое государство. И им останемся.

Впрочем, вызовов сегодня хватает и новому интеграционному проекту — Евразийскому экономическому союзу. Все проблемы лидеры Беларуси, России и Казахстана обсуждали в Астане совсем недавно. Именно там заикнулись было некоторые специалисты на тему единой валюты. Вопрос общих денег сегодня чересчур раздувают. Это возможная перспектива, но пока очень далекая. И не надо ставить телегу впереди лошади.

Юрий Шевцов, политолог:

Тема единой валюты много раз всплывала в рамках Союзного государства России и Беларуси. Степень интеграции в Союзном государстве гораздо выше, чем в ЕАЭС, поэтому всерьез это может всплыть только тогда, когда в ЕАЭС степень интеграции будет выше, чем в Союзном государстве, а до этого еще далеко.

Полтора часа Александр Лукашенко отвечал на все вопросы британского журналиста. Говорили о том, что происходит сегодня внутри государства. Экономика складывается непросто, но она не критическая. В Беларуси пытаются адекватно реагировать на мировую ситуацию.

Все самые интересные моменты интервью вышли в эфире телеканала «Блумберг». В студии сам репортер делился своими впечатлениями – это своеобразная фишка в подаче материала. Все новости были с пометкой «эксклюзив». Хоть и специализируется холдинг больше на финансовой информации, но сегодня понятно, как на экономику в регионе влияет политическая обстановка.