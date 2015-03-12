Новости Беларуси. Беларусь надеется сблизить с ЕС позиции по упрощению визовых формальностей. В Минске проходит очередной раунд переговоров по проекту соглашений. В них участвуют представители Главного консульского управления МИД и Департамента по гражданству и миграции МВД. Со стороны ЕС — представители генерального директората по внутренним делам Еврокомиссии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

У Мінску праходзіць трэці раўнд перамоў па праекце пагаднення аб спрашчэнні візавых фармальнасцяў паміж Рэспублікай Беларусь і ЕС. Беларускі бок спадзяецца дадаткова зблізіць пазіцыі нашай краіны і парнёраў з ЕС па праекце адпаведнага пагаднення, узгадніць шэраг палажэнняў, якія раней выклікалі пытанні.