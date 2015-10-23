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Парламентские выборы в Украине: в списках кандидатов – герои фильмов и двойники действующих политиков

23 октября 2015 07:39
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Новости Украины. Предвыборная гонка в Украине в буквально смысле превратилась в шоу. Голосование пройдет уже в это воскресенье, 25 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списках кандидатов в парламент числятся и герои знаменитых фильмов, и двойники действующих политиков. При всем этом еще нужно соблюдать законы.

Таким образом, депутаты Верховной Рады проголосовали за введение гендерной квоты на выборах. Женских имен в партийном списке теперь должно быть не меньше 30%. Однако, такого количества представительниц прекрасного пола, профессионально занимающихся политикой, в стране нет. Чтобы не запутаться во всем этом многообразии, избирателям придется быть очень внимательными. 

# Выборы в Украине

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